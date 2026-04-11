Esta semana, la escuela de danza Astra Art of Danza, de la India, se volvió viral tras obtener el primer lugar en una competencia de baile con el dembow “¿Y qué fue?” de Don Miguelo. Este logro se suma a las múltiples muestras de cómo la música de la República Dominicana continúa expandiéndose a nivel global, conquistando públicos y contagiando con su alegría y sabor característicos.

Es imposible no rendirse ante el ritmo y la esencia del merengue. Así lo demostró el grupo de baile Hypers Kids África, específicamente de Uganda, que no pudo resistirse a la contagiosa mezcla de la tambora, la güira y el acordeón. Los jóvenes rindieron homenaje al merengue dominicano con una enérgica interpretación del tema “El moñoñon”, del cantante Robert Vargas, evidenciando una vez más el alcance universal de este género.

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“This song is from which country? Let’s have fun” (¿De cuál país es esta canción? Vamos a divertirnos), escribieron en su cuenta de Instagram, acompañando un video lleno de alegría y talento en el que demuestran su habilidad para bailar al ritmo del merengue.

Merengue en Uganda

El audiovisual ha alcanzado más de 1.5 millones de reproducciones y supera los 8,300 comentarios, en su mayoría de dominicanos que celebran la difusión del género, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016 por la UNESCO. Asimismo, destacan la capacidad de los niños para adaptarse al ritmo y ejecutarlo con una naturalidad que parece fruto de toda una vida escuchando merengue.

«Me encanta ver que nuestro ritmo lleva alegría a todos los rincones de la tierra» escribió una seguidora, mientras que otras afirmó que República Dominicana es el único país que «Pone al mundo entero a gozar».

Más allá de las visualizaciones logradas, cada paso de baile y cada video compartido, demuestra como la música dominicana se hace sentir en cada rincón del mundo.