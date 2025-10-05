Santo Domingo.– El Ministerio de Defensa (MIDE) y la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA) desarrollaron el taller “Comprendiendo y Acompañando el Desarrollo de Niños con Autismo”, con el propósito de ofrecer herramientas prácticas y orientación especializada a padres y cuidadores de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA).

La actividad, organizada a través del Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas (CAIFFAA), estuvo encabezada por el teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa, y su esposa, Varinnia Durán de Fernández, presidenta de ADEOFA.

En sus palabras de apertura, Durán de Fernández destacó que el taller fue diseñado “para brindar conocimientos sólidos, recursos útiles y acompañamiento emocional a las familias”.

“Nuestro compromiso es que este taller les brinde claridad, seguridad y acompañamiento en el proceso de crianza y apoyo a sus hijos”, expresó la presidenta de ADEOFA.

Reconoció además los desafíos que enfrentan las familias ante el diagnóstico, como la falta de orientación personalizada y la incertidumbre, señalando que la iniciativa busca “llenar esos vacíos con información actualizada, herramientas de manejo conductual y estrategias de comunicación y autocuidado”.

Puedes leer: La Quinta San Francisco de Macorís: Impulso al turismo y desarrollo económico

Formación integral y apoyo profesional

El encuentro tuvo lugar en el Salón Pepillo Salcedo de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, con la participación de especialistas en psicología, neuropsicología y terapia familiar.

Entre los expertos invitados figuraron Nicole Beauchamp H., psicóloga general y directora de Un Mundo Diferente RD; Clarissa Desiree Gutiérrez González, neuropsicóloga clínica; y Briant Taveras, terapeuta familiar y conductual, además de los directores de los centros CAIFFAA, CAIFFA-ERD y CAIFFA-ARD.

Durante las sesiones se abordaron temas como la comprensión del diagnóstico, el desarrollo emocional y cognitivo, la comunicación efectiva, el manejo de la conducta y la disciplina, el uso responsable de las pantallas, así como la promoción de hábitos de higiene y autonomía en los niños.

Compromiso con la inclusión

El CAIFFAA, dependencia del Ministerio de Defensa, ofrece atención integral a niños y sus familias, con énfasis en los trastornos del neurodesarrollo. Sus programas incluyen terapias psicopedagógicas y conductuales, evaluaciones para la detección temprana y orientación a las familias, todo a cargo de profesionales especializados.

Con esta jornada, el Ministerio de Defensa y ADEOFA ratifican su compromiso con la inclusión, el bienestar y el fortalecimiento familiar, impulsando una cultura de comprensión, acompañamiento y desarrollo pleno para los niños con autismo en el ámbito militar y social.