Santo Domingo.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, participó este martes en el Construction & Real Estate Summit 2025, organizado por Revista Mercado, un evento que reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales y expertos del sector para debatir sobre los retos y oportunidades de la construcción y la industria inmobiliaria en la República Dominicana.

Durante su intervención, Paliza afirmó que el sector construcción será determinante para cumplir la meta del Gobierno de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) en la próxima década, en el marco de la estrategia nacional Meta RD 2036.

El ministro señaló que en 2024 la construcción aportó más de US$16,400 millones al PIB, con proyección de superar los US$23,800 millones para 2036. Indicó además que en 2025 generará más de 412,000 empleos directos, casi 80,000 más que en 2017, mientras que el ingreso promedio por hora en el sector pasó de RD$107 en 2017 a RD$195 en 2025. Agregó que los préstamos del sistema financiero destinados a construcción y vivienda alcanzaron más de RD$546 mil millones en 2024.

Paliza explicó que el Gobierno trabaja en tres ejes estratégicos vinculados al sector:

Ordenamiento territorial y planificación urbana, con la implementación de la Ley 45-25 y la Ley 368-22. Movilidad y transporte masivo, con proyectos como el Monorriel y Teleférico de Santiago, la expansión del Metro de Santo Domingo y el Monorriel de Santo Domingo en fase de licitación. Infraestructura estratégica, con más de 1,600 proyectos ejecutados en cinco años, que representan una inversión superior a RD$600 mil millones en áreas como salud, transporte, energía y soluciones viales, recogidos en el libro digital “5 Años Construyendo el País que Queremos”.

El funcionario destacó también las acciones del Comité Sectorial de Construcción e Inmobiliario de la Meta RD 2036, entre ellas la revisión de la Ley de APP, la creación de un mecanismo fast track para agilizar trámites, la promoción de inversión de fondos de pensiones en proyectos habitacionales e infraestructura, y el aumento sostenido de la inversión en obras públicas.

Finalmente, Paliza reiteró que el presidente Luis Abinader y el Gobierno mantienen su compromiso de impulsar políticas y proyectos que fortalezcan la competitividad, promuevan el desarrollo social y mejoren la calidad de vida de los dominicanos, a través de una alianza con la empresa privada y la sociedad.