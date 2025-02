Sube 1.7% ingreso per cápita en República Dominicana

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita dominicano estimado se situó el año pasado en 11,556.9 dólares, lo que indica un crecimiento del 1.7 % en ese indicador macroeconómico respecto a 2023, según datos del Banco Central (BCRD), el Ministerio de Hacienda y el último censo nacional.

El PIB o renta per cápita, como también es conocido en otras economías, es un indicador económico que muestra la riqueza de cada persona en un país o región, en un período determinado, normalmente un año. En ese sentido, para el 2023 era de 11,361.2 dólares.

Hacienda, a través de su Dirección General de Crédito Público, señala que el PIB nominal o corriente de la economía local registró US$124,497.8 millones en 2024. Mientras que la población, según el X Censo Nacional de Viviendas 2022, fue de 10, 773,983 habitantes. En efecto, esto ubica el PIB per cápita por encima de los 11,500 dólares.

El PIB nominal de US$124,497.8 millones del año pasado presenta una variación de un 2.3 % y un incremento absoluto de US$2,806.1 millones en comparación a los US$121,691.7 millones en 2023.

Últimas tres décadas

El PIB per cápita dominicano ha mostrado un ascenso significativo en las últimas tres décadas.

De acuerdo al Banco Central Dominicano, en 1991, este indicador se encontraba en 1,336.7 dólares, mientras que en 2023 alcanzó los 11,361.2 dólares, lo que representa un incremento del 750 %.

Este crecimiento ha sido impulsado por diversos factores, incluyendo la estabilidad macroeconómica, el desarrollo del turismo, el auge de las zonas francas y una mayor inversión extranjera directa.

Sin embargo, el crecimiento del PIB per cápita no ha sido lineal. Durante la crisis financiera de 2003-2004, el PIB per cápita en dólares sufrió una caída del 20 %, al pasar de 2,987.0 dólares en 2002 a 2,383.7 dólares en 2003.