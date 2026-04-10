Paliza explica por qué la gasolina subió a RD$314 por galón

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, abordó ante los medios de comunicación la situación actual de los precios de los hidrocarburos en el país, explicando los factores externos e internos que han llevado a la gasolina a alcanzar los RD$314 por galón.

Durante su intervención, Paliza destacó que el aumento responde directamente a la volatilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional, que ha experimentado alzas acumuladas de hasta un 70% desde diciembre hasta la fecha.

«Como ustedes saben, los combustibles han aumentado de manera considerable a nivel global, y la República Dominicana no es ajena a esta crisis energética que afecta a todas las economías», señaló el ministro.

El ministro José Ignacio Paliza, durante la reunión con Danilo Medina en el PLD.

Subsidios millonarios

A pesar del incremento, Paliza señaló el esfuerzo que realiza el Gobierno para evitar que el impacto sea mayor para el bolsillo de los ciudadanos. Informó que el Estado mantiene un esquema de subsidios profundos que, tan solo en la última semana, ascendió a casi RD$1,800 millones de pesos.

El ministro explicó que sin estos subsidios, el precio de venta al público sería drásticamente superior. Advirtió que la magnitud de la crisis obliga al Gobierno a realizar ciertos ajustes para mantener el equilibrio fiscal y garantizar el suministro.

Paliza aborda plan

Finalmente, Paliza adelantó que el Ministerio de Hacienda está trabajando en un plan estratégico que será presentado en los próximos días, con el objetivo de seguir gestionando de manera eficiente la crisis de los combustibles y buscar alternativas que alivien la carga sobre los sectores más vulnerables de la población.