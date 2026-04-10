¡Suben los combustibles! Gobierno aumenta gasolinas RD$9.00 y RD$7.00 por galón

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano anunció que, para la semana del 11 al 17 de abril de 2026, las gasolinas premium y regular aumentarán en sus precios entre RD7.00 y RD9.00 por galón.

En ese sentido, la gasolina premium pasará de RD$305.10 a RD$314.10 por galón, tras un incremento de RD$9.00. Mientras, la gasolina regular subirá de RD$287.50 a RD$294.50, lo que representa un alza de RD$7.00.

En cuanto al gasoil, el tipo regular aumentará de RD$239.80 a RD$246.80 por galón, mientras que el gasoil óptimo pasará de RD$257.10 a RD$266.10, registrando una subida de RD$9.00.

Otros derivados que presentan aumentos son el avtur, que sube a RD$357.31, y el kerosene, que se venderá a RD$401.90.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene invariable en RD$137.20 por galón, al igual que el gas natural, que continuará despachándose a RD$43.97 por metro cúbico.

Finalmente, los únicos combustibles que reflejan una baja en sus precios son el Fuel Oil #6, que desciende a RD$195.88 y el Fuel Oil, que baja a RD$218.38.

En una nota de prensa, el Ministerio de Industria y Comercio señaló que esta decisión responde a las variaciones sin precedentes que ha registrado el precio del petróleo en el mercado internacional.