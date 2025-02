Tras el levantamiento de restricciones, la demanda turística se activó en destinos como el Caribe, Europa y el sudeste asiático vieron una rápida recuperación gracias a los viajes de placer y de turismo.

Como es sabido los hoteles crean miles de puestos de trabajo directos como son en recepción, limpieza, cocina, mantenimiento, así como indirectos que incluyen proveedores, transporte, guías turísticos entre otros.

Las inversiones en renovaciones permiten implementar tecnologías más sostenibles, como eficiencia energética, reducción de residuos y uso de materiales ecológicos.

Al pasar el balance Palladium Hotel Group registró un monto positivo en el 2024, con un total de 1,202, 815, 000 de euros en volumen de negocio gestionado, lo que lo consolida como referente en el sector hotelero mundial.

Según explica en una nota de prensa este resultado representa un incremento del 12 % respecto al año anterior, y ratifica el crecimiento sostenido de la compañía desde que se consolidara como gestora hotelera en 2020.

En términos globales, el grupo ha logrado elevar en un 10 % su RevPAR en comparación con el ejercicio anterior. Este incremento está sustentado en un crecimiento del 3 % de la ocupación y un 7 % del precio medio. Asimismo, el share de venta directa ha incrementado en un 19 % con respecto al año anterior, situándose en el 29 %.

Asimismo, destaca el positivo desempeño de los programas de fidelización para cliente final, Palladium Rewards – que cuenta con más de 1,1 millones de clientes, incorporando a más de 45.000 nuevos miembros cada mes -, y Palladium Travel Club. En total, ambos programas han ingresado un total de 200 millones de euros, contribuyendo en un 84 % al share total de venta directa del grupo en el 2024.

Mientras que en términos de satisfacción, Palladium Hotel Group ha logrado situar el 80 % de los hoteles que gestiona por encima de la media del compset directo. Asimismo, el 93 % del porfolio del grupo ha recibido valoraciones por encima del índice de recomendación medio del sector.

Ambos resultados demuestran la excelente percepción que los clientes tienen de los hoteles operados por Palladium Hotel Group.

El presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, explicó qur “en 2023, el grupo ya alcanzó un importante hito, entrando en la élite de las compañías hoteleras que superan los 1.000 millones de facturación. En 2024 hemos consolidado ese logro, creciendo a doble dígito, y comenzamos el año con previsiones positivas, que esperamos nos permitan afianzar de manera sólida nuestro modelo empresarial, basado en una estrategia de crecimiento saludable y rentable, buscando siempre ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia única e inolvidable.”

De su lado, Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, destacó que “estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en 2024, que suponen un 12 % de crecimiento frente al año anterior y un 60 % con respecto a 2019.

Además, empezamos un 2025 con unas expectativas my positivas, con importantes proyectos, y la intención de expandir nuestro horizonte de crecimiento en destinos clave, como el Sudeste Asiático y Oriente Medio. Para ello, trabajamos con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas que mantenemos con partners y propietarios, y el de establecer nuevas relaciones, que faciliten dicho crecimiento.” Dijo el CEO.

Novedades

En cuanto a las novedades previstas para este año, destaca la apertura de The Unexpected Ibiza Hotel, prevista para abril. El hotel contará con 181 habitaciones y suites y una exquisita propuesta culinaria, ademàs de entretenimiento. Esta será, además, la primera apertura de la nueva marca The Unexpected Hotels, inspirada en la icónica Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, con la que la compañía busca crecer internacionalmente.

Desde enero, Grand Palladium Select Costa Mujeres forma parte de la exclusiva selección de los mejores hoteles de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts con servicios e instalaciones privilegiadas, Grand Palladium Select Collection. A éste le seguirán Grand Palladium Select Palace Ibiza en abril y Grand Palladium Select Bávaro en Punta Cana a finales de 2025.

Por último, en Punta Cana, el grupo está llevando a cabo un proyecto de renovación, que culminará a final de año, transformando Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, e incorporará el programa VIP para familias, Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts, hasta ahora presente solo en México.

Segùn las declaraciones del CEO, dijo que el 2024 fue un año positivo para la compañía, no solo en términos económicos sino de nuevos proyectos. En Europa, se celebró la apertura de Only YOU Hotel Sevilla en abril, y el regreso de la compañía a Barcelona con 45 Times Barcelona Hotel en noviembre.

Mientras que, en Caribe, el grupo incorporó el programa premium The Signature Level al resort Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, situado en Montego Bay (Jamaica).

Planes de expansión

Así mismo Palladium Hotel Group trabaja con un ambicioso plan de expansión, que, por primera vez, pone el foco en Asia. El grupo toma el Sudeste Asiático, concretamente Singapur, Vietnam, Indonesia y Tailandia; así como Arabia Saudí y Emiratos, en Oriente Medio, como objetivos clave para tener presencia en los próximos años.

Tambien trabaja en la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos, México, destacadas capitales en Latinoamérica y en Europa, y enclaves turísticos del Mediterráneo, como Marruecos, Grecia o Croacia, entre otros.