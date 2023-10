Pancho Fortuna: “Ha sido una transición difícil”

Santo Domingo.-José -Pancho- Fortuna está viviendo una nueva etapa en su vida dentro del baloncesto y esta vez no como jugador.

El líder en asistencias y robos del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional y de la Liga Nacional de Baloncesto, expresó lo contento que se siente en compartir sus conocimientos del juego, ahora como entrenador.

“Ha sido una transición difícil porque ha sido muy rápido, pero las cosas van tomando su rumbo al pasar de cada día y con cada entrenamiento”, señaló Pancho Fortuna, quien se retiró como jugador el año pasado, junto a su hermano Manuel -Mañé- Fortuna.

Pancho confesó que por momentos siente nostalgia de estar en cancha jugando en momentos apremiantes o realizando alguna jugada que para él era rutinaria, aunque indicó: “Poco a poco he ido superando eso”.

Destacó el hecho de estar de la mano de Amaury Duran, el hombre que lo formó como jugador y que ahora se ha convertido nuevamente en su mentor, pero esta vez como entrenador.

“Cada día aprendo algo nuevo y más al lado de un tipo con tanto conocimiento del baloncesto como Amaury”, refirió.

A Pacho ya le ha tocado dirigir algunos partidos de categorías menores, cuando Duran se ausenta por compromisos personales.

En la actualidad es primer asistente de categorías menores del Club Doctor Rafael Barias, junto a Duran, pero también es parte del cuerpo técnico del equipo superior del equipo representativo de Villa Consuelo, que dirige Julio Duquela, en el Torneo Superior del Distrito Nacional.

Fortuna no está muy desesperado en estos momentos de tomar el control de un equipo.

“Dios irá poniendo las cosas en su lugar y no me desespero por estar al frente de un equipo, aún hay muchas cosas que debo seguir aprendiendo”, explicó el ex armador.

“Me siento bien aportando mi granito de arena en el crecimiento de estos muchachos”, añadió.

Agradeció al Club Doctor Rafael Barias por brindarle la oportunidad de seguir ligado a la entidad pero ahora con una nueva experiencia.

Un apunte

Divertido

Pancho consideró divertido el momento que está viviendo en ayudar a los jugadores más jóvenes, con los conocimientos que adquirió durante su destacada carrera en el baloncesto local.