Santo Domingo. Los oncenos del Atlético Pantoja, Salcedo FC y la Universidad OYM protagonizan una intensa lucha por la supremacía en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) durante las primeras cinco jornadas del campeonato, la máxima categoría del balompié local.

Actualmente, Pantoja lidera la tabla con 12 puntos, seguido de cerca por Salcedo FC, que suma 11 unidades y ocupa la segunda posición en el fútbol dominicano.

La Universidad OYM ocupa la tercera posición, con 10 puntos, mientras que Moca y Cibao FC comparten el cuarto lugar, sumando 9 unidades cada uno.

Atlético Vega Real se ubica en la quinta posición, con 7 puntos, y Delfines del Este se sitúa en el sexto lugar, con 6 unidades.

Jarabacoa sigue en la séptima posición, con 4 puntos, mientras que Atlético San Cristóbal y Atlántico comparten el último escalón de la tabla, con apenas 1 punto cada uno.