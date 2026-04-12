Pantoja vence a Moca y avanza a semifinal del fútbol dominicano

Santo Domingo.- El club Atlético Pantoja derrotó tres goles por cero a Moca FC, en el inicio de la jornada trece de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), para asegurar su pase a la semifinal del certamen deportivo.

El partido se disputó en el estadio Panamericano, en la sureña provincia San Cristóbal.

Desde el inicio del encuentro, Pantoja lució superior a un equipo Mocano diezmado, por la ausencia de varios jugadores, que cumplen suspensión por acumulación de tarjetas.

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El marcador lo abrió el mediocampista Gerard Lavergne, con un gol de cabeza, tras una jugada de tiro de esquina, al minuto 12.

Al minuto 36, Moca se quedaba con un jugador menos, tras la expulsión de Ronaldo De Peña.

El primer tiempo terminaría con ventaja por la mínima para los locales, pero en el arranque de la segunda parte apareció el goleador Louka Bertrand, para el 2-0.

Cuando se jugaban los instantes finales del partido llegó el tercer y definitivo tanto para Pantoja, anotado por el veterano Ismael Díaz.

Pantoja llegó a 19 puntos, y aseguró un lugar entre los mejores cuatro de la LDF 2025-2026. De su parte los mocanos quedaron fuera de la ronda semifinal.

Este domingo se completa la jornada trece con Delfines del Este recibiendo a OyM en el Parque del Este, a las 4:00 de la tarde.