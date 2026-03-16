Ciudad del Vaticano, 16 de Marzo (EFE).– El papa León XIV pidió este lunes que la información no se convierta en “propaganda” de guerra y urgió a los periodistas a mostrar el sufrimiento de los pueblos sin transformarlo en un “videojuego».

“Siempre, pero de modo especial en las circunstancias dramáticas de guerra, como las que estamos viviendo, la información debe guardarse del riesgo de transformarse en propaganda”, afirmó el pontífice con motivo de una audiencia que mantuvo en el Vaticano con periodistas de la televisión pública italiana RAI.

Y subrayó que la obligación de verificar las noticias para evitar convertirse en “megáfono del poder” es hoy “todavía más urgente y delicada, diría esencial».

“Os toca a vosotros mostrar los sufrimientos que la guerra trae siempre a las poblaciones; mostrar el rostro de la guerra y relatarla con los ojos de las víctimas para no transformarla en un videojuego”, insistió. León XIV reconoció el desafío de lograr este enfoque en los “pocos minutos de un telediario y de sus espacios de profundización”, pero instó a los profesionales a no renunciar a ello. Puedes leer: El papa intensifica su exhorto a un alto el fuego en Irán al dirigirse a responsables de la guerra

También reflexionó sobre el paso del sistema analógico al digital y defendió que “no hay novedad tecnológica que pueda sustituir la creatividad, el discernimiento crítico y la libertad de pensamiento».

En este sentido, se refirió a la inteligencia artificial y la necesidad de “regular la comunicación según el paradigma humano y no según el tecnológico”, lo que implica “saber distinguir entre los medios y los fines».

El papa destacó la laicidad y el pluralismo como rasgos distintivos de la televisión pública en un tiempo dominado por las “polarizaciones, los cierres ideológicos y los eslóganes, que impiden ver y comprender la complejidad de la realidad».

Para el pontífice, la laicidad debe entenderse como el rechazo a los prejuicios ideológicos y “una mirada abierta hacia la realidad«.EFE