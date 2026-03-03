Papa pide trabajar por la paz y buscar soluciones «sin usar las armas»

Roma.- El Papa León XIV pidió este martes trabajar por la paz y buscar soluciones «sin usar las armas» al referirse a la situación actual en Oriente Medio.

Lo hizo a su salida de la residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde acude a descansar un día a la semana.

«Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, está aumentando el odio en el mundo», afirmó el pontífice ante periodistas.

Añadió que es necesario promover el diálogo y encontrar soluciones sin recurrir a las armas para resolver los conflictos.

El papa ya había urgido este domingo a detener la espiral de violencia en Oriente Medio e Irán.

Advirtió que la crisis podría convertirse en una «vorágine irreparable» si no se asume responsabilidad.

Llamado a la responsabilidad moral

«Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia», expresó tras el rezo del ángelus.

Insistió en que la situación exige frenar el deterioro antes de que tenga consecuencias irreversibles.

Diplomacia frente a la escalada

El pontífice pidió que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia.

Su mensaje se produjo un día después del ataque con el que Estados Unidos e Israel buscan debilitar al régimen iraní.

Teherán respondió con acciones contra Israel e intereses estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros países.

El llamado del Papa León XIV se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, marcado por enfrentamientos directos e indirectos entre Israel e Irán, así como por la participación de otros actores regionales e internacionales.

En las últimas semanas, la confrontación ha escalado con ataques y represalias que han ampliado el radio del conflicto más allá de los escenarios habituales, involucrando intereses de Estados Unidos y generando preocupación por una posible desestabilización mayor en la región del Golfo.

La comunidad internacional ha advertido sobre el riesgo de una expansión del conflicto, especialmente por el impacto que podría tener en la seguridad regional, el suministro energético y la situación humanitaria en varios países.