Paquita: “Me cansé de estar sola”

Paquita la del Barrio, en reunió con medios de comunicación de su país, para dar detalles de una colaboración musical, se sinceró y dijo a las claras que busca un novio.

La intérprete de Rata de dos patas ya se cansó de estar sola y no le importaría tener que mantener a un buen novio si fuera necesario. Además, detalló que no tiene preferencias definidas sobre un hombre, porque eso no importa cuando se ama de verdad.

“No, nada más, yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola, tantos años sola”, sentenció Paquita la del Barrio.

La intérprete de 76 años recordó que ha llegado a mantener a una pareja, pero no fue por amor sino por inocencia, entonces no le daría pena repetir la historia.

Aunque las respuestas fueron en tono de broma, llegó el punto en el que dejó claro que se encuentra bien sola, aunque no se cierra a la posibilidad de conocer a alguien para escribir una nueva historia de amor.