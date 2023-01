Para ir a Guatemala, visa en mano

Son tantos los “turistas” dominicanos que llegan a Guatemala, que la nación volverá a exigir visado a los compatriotas. ¿Algún problema?

El canciller Roberto Álvarez no se cansa de repetir que la crisis de Haití es una amenaza para el país, pero no le hacen caso. ¿Intereses?

El defensor del Pueblo inspeccionó el hospital infantil de Los Mina tras el robo de una recién nacida. ¿Puede saber para qué?

Será el 7 de febrero cuando se conocerá la decisión del juez de instrucción sobre el caso Antipulpo. No queda más que esperar. ¿O hay de otra?

La ola de despidos de periodistas en cadenas de Estados Unidos pone a pensar en la suerte de la industria. ¿Poner la barba en remojo?

El Ministerio Público pidió 10 años de prisión para Díaz Rúa y 7 para el abogado Conrado Pittaluga por el caso Odebrecht. ¿Qué les parece?

Por cierto, si en el caso Odebrecht no hay sobornados, Ángel Rondón no debe ser condenado como sobornador. Parece lógico. ¿O no?

¡Qué acontecimiento! El Gobierno presidirá el foro internacional que busca cambiar la acción política en el país. ¿No habrá algo de injerencismo?

