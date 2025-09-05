Paralización de clases en Hermanas Mirabal genera rechazo en la comunidad educativa

Rafael Augusto Sánchez

Presidente de la ADP, Salcedo

La paralización por 48 horas de las clases en las escuelas de la provincia Hermanas Mirabal cuando apenas hace uno días que inició este año lectivo, no tiene justificación y ha concitado el rechazo de la sociedad. Las demandas del gremio de los maestros pueden hacerse de manera militante sin la pérdida de la docencia.

Puedes leer: Cuestionan apertura de “Sinaloa Drink” por fomentar cultura delictiva

Wellington Amín Arnaud Bisonó

Director ejecutivo de Inapa

El sistema de distribución de agua potable en San Francisco de Macorís ha colapsado y el problema ya afecta a todos los sectores sociales, situación que ha provocado protestas violentas en los barrios marginales. Sectores exclusivos como Urbanización Piña II, donde reside el senador de la provincia Franklin Romero, no han escapado de esta dificultad.

Mario Lama

Director del Servicio Nacional de Salud

El anuncio de un plan de remozamiento del hospital Salvador B. Gautier para rehabilitar y modernizar áreas críticas y fortalecer su calidad de la atención, es una buena noticia por la función que también desempeña como centro de tercer nivel docente, desde su inauguración el 24 de octubre de 1951.