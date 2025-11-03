La Asociación Dominicana de Profesores realiza paros frecuentes en demanda de reparación de escuelas.

Las clases fueron paraliza­das hoy por tres días en 55 escuelas del municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, por dispo­sición de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que re­clama entre otras reivindi­caciones, “condiciones la­borales adecuadas y seguras para el ejercicio docente”.

La huelga, que afecta a 43,000 estudiantes de esa comunidad, fue rechazada de inmediato por las auto­ridades del Ministerio de Educación y conminó a los maestros a cumplir con el calendario escolar.

En un comunicado emitido el 31 de octubre, la seccional de la ADP en Boca Chica se quejó de que “numerosos centros educativos presen­tan un marcado deterioro en su infraestructura, re­quiriendo reparaciones y remozamientos urgentes”.

Puede leer: MINERD mantiene suspensión de clases en San José de Ocoa y comunidades de Barahona

Paro de clases en Boca Chica afecta a 43,000 estudiantes por reclamos de condiciones laborales

Agregó que, en varios casos las construcciones se ren­cuentran paralizadas desde hace años, con avances solo del 85 y el 60%, sin haber si­do concluidas.

“Estas deficiencias limi­tan el proceso de enseñan­za aprendizaje y ponen el riesgo la integridad física de estudiantes, docentes, per­sonal administrativo y de apoyo”, siguió diciendo el gremio de maestros.

Sin embargo, el gremio no indica cuáles son los plan­teles en mal Estado ni las condiciones en que se en­cuentran.

El cronograma del plan de lucha del sindicato inició este lunes. Fue aprobado en una asamblea de maes­tros el 30 de octubre recién pasado.

Del 5 al 7 de este mes los docentes permanecerán frente a los centros educa­tivos de 8:00 a 10:00 de la mañana sin ingresar a las aulas.

“De no obtener una res­puesta tangible de las auto­ridades competentes, este plan de lucha se extenderá la próxima semana, incor­porando nuevas acciones escalonadas que serán co­municadas oportunamen­te”, insistió el sindicato.

La dirección del distrito educativo 10-05, con sede en Boca Chica, manifestó que se ha reunido varias ocasiones con la dirección de la ADP en ese munici­pio, con el objetivo de evi­tar la paralización de las escuelas.

En un comunicado dirigi­do a la comunicad educa­tiva, Hallen Guerrero, di­rectora de Distrito, afirmó que, además, se reunió con Carlos Martínez, Francis Zapata y Miguel Martínez, miembros del equipo de infraestructura escolar del Ministerio de Educación, con el objetivo de abordar los temas que motivan el conflicto con la ADP.

“Durante el encuentro se revisaron las acciones y las directrices que han veni­do desarrollándose de ma­nera coordinada entre el equipo de infraestructura escolar y este distrito edu­cativo para sostener una nueva, las cuales se vieron temporalmente suspendi­das debido a las condicio­nes climáticas registradas la semana pasada”, dice el comunicado.

Informó que, para mañana martes, fue convocada una nueva reunión con la sec­cional de la ADP “a fin de dar continuidad al diálogo y al trabajo conjunto que se ha venido realizando en beneficio de la comunidad en beneficio de la comuni­dad educativa”.

“Este distrito Educativo reitera su posición de des­acuerdo con el plan de lu­cha propuesto por la sec­cional de la ADP”, insistió.