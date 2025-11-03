La Asociación Dominicana de Profesores realiza paros frecuentes en demanda de reparación de escuelas.
Las clases fueron paralizadas hoy por tres días en 55 escuelas del municipio de Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, por disposición de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que reclama entre otras reivindicaciones, “condiciones laborales adecuadas y seguras para el ejercicio docente”.
La huelga, que afecta a 43,000 estudiantes de esa comunidad, fue rechazada de inmediato por las autoridades del Ministerio de Educación y conminó a los maestros a cumplir con el calendario escolar.
En un comunicado emitido el 31 de octubre, la seccional de la ADP en Boca Chica se quejó de que “numerosos centros educativos presentan un marcado deterioro en su infraestructura, requiriendo reparaciones y remozamientos urgentes”.
Agregó que, en varios casos las construcciones se rencuentran paralizadas desde hace años, con avances solo del 85 y el 60%, sin haber sido concluidas.
“Estas deficiencias limitan el proceso de enseñanza aprendizaje y ponen el riesgo la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo”, siguió diciendo el gremio de maestros.
Sin embargo, el gremio no indica cuáles son los planteles en mal Estado ni las condiciones en que se encuentran.
El cronograma del plan de lucha del sindicato inició este lunes. Fue aprobado en una asamblea de maestros el 30 de octubre recién pasado.
Del 5 al 7 de este mes los docentes permanecerán frente a los centros educativos de 8:00 a 10:00 de la mañana sin ingresar a las aulas.
“De no obtener una respuesta tangible de las autoridades competentes, este plan de lucha se extenderá la próxima semana, incorporando nuevas acciones escalonadas que serán comunicadas oportunamente”, insistió el sindicato.
La dirección del distrito educativo 10-05, con sede en Boca Chica, manifestó que se ha reunido varias ocasiones con la dirección de la ADP en ese municipio, con el objetivo de evitar la paralización de las escuelas.
En un comunicado dirigido a la comunicad educativa, Hallen Guerrero, directora de Distrito, afirmó que, además, se reunió con Carlos Martínez, Francis Zapata y Miguel Martínez, miembros del equipo de infraestructura escolar del Ministerio de Educación, con el objetivo de abordar los temas que motivan el conflicto con la ADP.
“Durante el encuentro se revisaron las acciones y las directrices que han venido desarrollándose de manera coordinada entre el equipo de infraestructura escolar y este distrito educativo para sostener una nueva, las cuales se vieron temporalmente suspendidas debido a las condiciones climáticas registradas la semana pasada”, dice el comunicado.
Informó que, para mañana martes, fue convocada una nueva reunión con la seccional de la ADP “a fin de dar continuidad al diálogo y al trabajo conjunto que se ha venido realizando en beneficio de la comunidad en beneficio de la comunidad educativa”.
“Este distrito Educativo reitera su posición de desacuerdo con el plan de lucha propuesto por la seccional de la ADP”, insistió.