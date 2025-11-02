MINERD mantiene suspensión de clases en San José de Ocoa y comunidades de Barahona

Santo Domingo. — El Ministerio de Educación (MINERD) informó que, pese a la mejora de las condiciones meteorológicas tras el paso del huracán Melissa, la docencia seguirá suspendida en San José de Ocoa y en algunas comunidades de Barahona, debido a que estas zonas aún presentan riesgos para la comunidad educativa.

La cartera educativa indicó que en cambio, se reanudará la docencia este lunes en las provincias que estaban en alerta roja: Pedernales, Independencia y Bahoruco, tras la evaluación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la reducción de los niveles de alerta.

El MINERD destacó que la prioridad es garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, reafirmando su compromiso con la continuidad del proceso educativo.

Además, exhortó a toda la comunidad escolar a reincorporarse a las aulas con responsabilidad y entusiasmo.