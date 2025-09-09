Denis Blanco fue capatuarado en Boca Chica

Junto a Denis Blanco fueron detenidas otras personas que actuaban como espaldera o seguridad del delincuente, entre ellas Julio César Mena Mena (a) Pistolita

En una acción coordinada de inteligencia e intervención, agentes de la Policía Nacional capturaron en el municipio Boca Chica a Denis Bautista Vázquez, alias “Denis Blanco” y/o “Guachupita Micro”, de 45 años, señalado como un delincuente de alta peligrosidad con múltiples sometimientos a la justicia por delitos graves, incluyendo homicidios y sicariato.

El detenido es identificado por los organismos de inteligencia como uno de los principales distribuidores de drogas a nivel de microtráfico en el Distrito Nacional y otras localidades del país. En el bajo mundo se le conoce con el alias de “El Rey del microtráfico de Guachupita”.

El operativo se originó a raíz de un llamado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, cuando una joven de 23 años denunció haber sido víctima de un intento de ahogamiento (tentativa de homicidio) y agresión sexual mientras se encontraba en un yate en la Marina Salpa de Boca Chica.

La víctima fue trasladada a un centro médico, recibió atenciones y fue referida al médico legista para fines de evaluación.

En el marco de esta intervención, los agentes detectaron la salida sospechosa de una yipeta de lujo Mercedes Benz G500, valorada en más de 400 mil dólares, conducida por Denis Blanco, quien intentó huir y fue interceptado en el puente San Carlos.

Al prevenido se le ocupó una pistola Glock de última generación, con tres cargadores de diferentes capacidades y un total de 48 cápsulas calibre 9mm, así como dinero en efectivo, relojes, prendas, celulares y otros efectos personales de alto valor. También se retuvo una licencia de porte de arma de fuego que no estaba a su nombre.

Junto a Denis Blanco fueron detenidas otras personas que actuaban como espaldera o seguridad del delincuente, entre ellas Julio César Mena Mena (a) Pistolita y Wilfredo Sala Pérez (a) Pipilo, a quienes se les ocuparon celulares y accesorios personales, y uno de ellos portaba un arma de fuego de manera ilegal.

El historial delictivo de Denis Blanco incluye: el 30-11-1997, la agresión con proyectil de arma de fuego a un miembro de la Policía Nacional en el sector Guachupita, D.N.; en fecha 22-05-2024, el homicidio de Ismael del Rosario Almonte (a) Pecaito, en el sector Villa Consuelo, D.N., ocasionándole múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, el 09-12-2024, señalado como autor intelectual del homicidio del agente Ramón Antonio Cabrera Ferrer, en el sector María Auxiliadora, D.N., por múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.