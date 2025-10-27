Parlamento de Panamá ratifica el presupuesto nacional más alto de la historia del país

Ciudad de Panamá.- El Parlamento de Panamá aprobó este lunes en tercer y último debate el presupuesto nacional de 2026 por 34.901 millones de dólares, el más alto en la historia del país.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el plan otorga prioridad a la inversión social, especialmente en educación, salud y el sector agropecuario.

El presupuesto de 2026 representa un incremento del 13,6 % (4.181 millones de dólares más) con respecto al de este año. Se basa en una proyección de crecimiento económico del 4 % del PIB y un déficit fiscal del 3,5 %, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El MEF explicó que el monto histórico refleja la rigidez del gasto público y el impacto del aumento de la deuda, que casi se duplicó durante el quinquenio 2019-2024.

El proyecto ratificado por la Asamblea Nacional (AN) incluye ajustes orientados a fortalecer la educación, la salud y el agro, sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

El gasto de funcionamiento del Gobierno Central, sin incluir el servicio de la deuda, subirá apenas un 1 %, pasando de 6.667 millones a 6.741 millones de dólares, lo que evidencia el compromiso con la contención del gasto corriente.



Asimismo, para el sector educativo, el presupuesto contempla una asignación equivalente al 7 % del PIB real, en cumplimiento con lo que establece la legislación panameña.

