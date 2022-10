Paro profesores deja 80 mil alumnos UASD sin docencia

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) paralizó a partir de hoy y de manera indefinida la docencia en 16 recintos y centros regionales, dejando sin clases a unos 80 mil estudiantes.

Al ofrecer la información, Pastor de la Rosa, presidente de Faprouasd, dijo que demandan la actualización de los viáticos que reciben los profesores que tienen que viajar al interior del país a dar clases, ya que apenas reciben 590 pesos, a pesar de que el Ministerio de Administración Pública dispuso 900 pesos.

Sostuvo que esa tarifa fue concretada en el año 2016, por lo que la misma debe ser actualizada, ya que los precios de los alimentos “están por las nubes”, tras señalar que la dieta asignada a un profesor es insostenible para un desempeño eficiente.

“Como ustedes conocen, nadie almuerza con 900 o 590 pesos, que es lo que paga la universidad, entonces los profesores están solventando el déficit, pero eso impacta nuestro salario y nuestros ingresos familiares”, expuso.

“Estamos pidiendo a la universidad que actualice la tarifa y se ponga acorde con lo que es la última resolución del Ministerio de Administración Pública, resolución 0049-2021, que establece cuál es la tarifa para los servidores públicos cuando se trasladan al interior, y la UASD está muy por debajo de eso”, puntualizó el catedrático al conversar con El Nacional.

De la Rosa entiende que es de justicia que la universidad primada de América se ajuste a la legalidad, porque de lo contrario los docentes tendrán que estar suspendiendo las clases, lo que a su juicio, provocaría un efecto negativo en los estudiantes uasdianos, en especial, de aquellos que están estudian en sus provincias. El educador reconoció que ciertamente en el país hay crisis, pero que los profesores solo exigen que se cumpla con lo establecido por el Gobierno a través del Ministerio de Administración Pública.

“No estamos pidiendo privilegio ni nada exorbitante, de eso se trata nuestra lucha”, indicó.

De la Rosa detalló que desde el martes los miembros de Faprouasd dejaron de viajar a los pueblos, pero que el paro de docencia, ante la falta de respuesta del rector de la UASD, Editrudis Beltrán, inició este jueves.

Aclaró que la inmovilización de docencia no se trató de una decisión personal, sino establecida mediante una asamblea de profesores adscritos a Faprouasd el martes.

“Resulta que la mayoría de los profesores tienen que estar moviéndose de un sitio a otro para impartir docencia, por ejemplo, de San Francisco a Santiago, de Santiago a Nagua”, manifestó el catedrático vía telefónica, al tiempo que calificó de éxito el llamado de paralización docente.

Excluye sede central UASD

El presidente de Faprouasd aclaró que en la sede central en Santo Domingo hasta el momento las clases no se han paralizado, pero no descarta que eso suceda en los días por venir, si las autoridades universitarias no atienden sus demandas. “Las clases en la sede central siguen normal, pero podría cambiar”, advirtió de la Rosa.

Acciones

Pastor de la Rosa afirmó que el martes próximo la directiva de Faprousad analizará lo ocurrido hasta ese momento y decidirá si continúa o no con el paro de docencia. Precisó que el gremio que dirige tiene un compromiso firme con mejorar las condiciones de trabajo de los educadores.