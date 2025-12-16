La organización Participación Ciudadana alertó hoy que los casos de corrupción han crecido en los últimos años, señalando que el país ha sido sacudido por diversos casos que involucran a funcionarios del actual Gobierno del Partido de Revolucionario Dominicano (PRM).

En su informe titulado “Balance del año 2025” la entidad de la sociedad civil señaló que los casos de corrupción han ocurrido en abierta contradicción con los discursos oficiales sobre el combate a la corrupción y la impunidad.

“Si bien algunos de ellos han sido removidos de sus cargos y sometidos a investigación por el Ministerio Público, en la ciudadanía persiste la amarga sensación de que aún estamos lejos de poder bajar la guardia en esta lucha”, indicó en su informe.

Participación Ciudadana detalló en su informe que la corrupción continúa siendo un mal profundamente arraigado que erosiona el sistema político y la administración pública.

“Preocupa que personas a quienes se les confía la gestión de recursos del Estado sigan incurriendo en prácticas tan burdas y reprochables como las que han salido a la luz recientemente”, subrayó la institución.

La organización coordinada por Leidy Blanco destacó que en los últimos años el Ministerio Público ha logrado procesar a varios funcionarios del actual gobierno, así como a legisladores y regidores del PRM.

Caso Senasa

Al referirse al escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), Participación Ciudadana tildó el caso como un “horror” que ha estremecido al país, mostrando un entramado criminal, que afectó la salud de los sectores más desfavorecidos por falta de atención.

“El caso Senasa es un ejemplo de cuando la administración de recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no son solo financieras, sino humanas: vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza”, manifestó.

Narcotráfico

Respecto a los casos de dirigentes políticos vinculados al narcotráfico, señaló que en los últimos años, varios casos han permitido conocer cómo estamentos políticos han sido permeados por dicho flagelo, especialmente en las filas del PRM.

En ese sentido, la institución expresó que el ejercicio de la política en República Dominicana se ha convertido en una actividad de altísimo costo económico, especialmente durante los procesos electorales.

“Campañas millonarias, publicidad excesiva, clientelismo y estructuras partidarias infladas han creado un terreno fértil para que capitales ilícitos encuentren vías de penetración en el sistema político como lo evidenciado este año”, destacó.

Otros temas

En su “Balance del año 2025”, Participación Ciudadana también llamó la atención sobre expedientes de gran corrupción que están siendo amenazados por constantes reenvíos.

De igual modo, abordó temas de migración, la tragedia del Jet Set, feminicidios y ralentización de la economía.

Un apunte

Migración

En el documento de 15 páginas, Participación Ciudadana indicó que el 2025 no registró ningún avance significativo en el tema de la migración haitiana y de las relaciones con el vecino país. Señaló que en términos generales se mantienen las mismas tensiones y temores, en vista del avance de las bandas criminales.