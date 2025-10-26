Buenos Aires.- Las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales de la Cámara Nacional Electoral, una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983).

La cifra, difundida minutos después del cierre de la votación y que podría elevarse en las próximas horas, marca una caída de cinco puntos respecto al 71 % registrado en los últimos comicios legislativos, en 2021.

En la elección anterior, en 2017, el número fue de 77,6 %, al igual que en 2013.

Los colegios electorales de Argentina cerraron pasadas las 18:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo, cuando se eligió a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tras una jornada de votaciones marcada por la normalidad.

En declaraciones a la prensa tras el cierre de la votación, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó el éxito del sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y celebró que no se registraron incidentes ni problemas durante la jornada electoral.

Los últimos sondeos previos a la elección marcaban un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera el presidente Javier Milei, y el frente Fuerza Patria, que aglutina a buena parte del peronismo.

La tercera posición, lejos de los dos primeros, sería para Provincias Unidas, bajo el liderazgo de un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar se sitúa el Frente de Izquierda.

Primer test nacional para el Gobierno de Milei

Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia argentina, en diciembre de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y reformas orientadas a la desregulación económica y desarticulación del Estado.

El oficialismo, hasta ahora en minoría en ambas cámaras del Congreso, busca aumentar su peso parlamentario para poder sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria.