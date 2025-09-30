El Partido Verde Dominicano (PVD), aclaro rápidamente que no me estoy refiriendo a la Fuerza del Pueblo; me estoy refiriendo al único partido de nuestro país que es verdaderamente verde, un partido que tiene como doctrina principal el ambientalismo y la justicia social.

Pues bien, quiero narrar aquí que el PVD, celebró recientemente una Asamblea Eleccionaria, en la cual su Comité Ejecutivo Nacional escogió a unanimidad a la licenciada María Altagracia de los Ángeles Peña Peña, mejor conocida como Angelita Peña, como su nueva presidenta en sustitución del licenciado Antolin Polanco.

En sus palabras ante esta Asamblea Eleccionaria, Antolin Polanco manifestó: «Entre la compañera Angelita y yo, conjuntamente con la máxima dirección política de nuestra organización, nos hemos puesto de acuerdo para cederle la presidencia del Partido Verde Dominicano.

Conversábamos, y ella me decía: yo tengo un proyecto político, pero para realizarlo necesito una plataforma, entonces le dije, pues yo tengo esa plataforma; y así hemos dispuesto trabajar de manera conjunta en aras de ese proyecto, trabajamos en el presente, para un mejor futuro, para un futuro promisorio». Antolin Polanco, presidente saliente del PVD, resaltó la importancia de respaldar este proceso de transición como una muestra de madurez política e institucional y compromiso con el futuro del país.

En sus primeras palabras tras asumir el cargo, Angelita Peña agradeció la confianza depositada en su liderazgo y expresó su determinación de encaminar al Partido Verde hacia una visión más inclusiva y cercana a la gente: «Nuestro compromiso es consolidar un partido abierto a la ciudadanía, que escuche, .que sirva y que defienda con firmeza los valores democráticos y el desarrollo sostenible que nuestra nación merece» Señaló la dirigente política con mucho entusiasmo.

La actividad contó con la presencia de dirigentes nacionales, provinciales y municipales, quienes manifestaron su respaldo a la nueva dirección, subrayando la necesidad de trabajar juntos por un partido que represente una alternativa real dentro del escenario político dominicano.

Con esta decisión, el Partido Verde Dominicano reafirma su voluntad de renovación institucional y renueva su promesa de ser un espacio político comprometido con la democracia, la equidad social y el respeto al medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. Lo he dejado ver en reiteradas ocasiones, me satisface grandemente ver el desarrollo, el avance de la mujer Dominicana.

Por: José Vicente Calderón