José Luis y Robinson Aracena son dos hermanos que han rubricado una trayectoria deportiva en Santiago, especialmente en la disciplina del baloncesto. El palmarés de ambos amantes del deporte ha sido reconocido por la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA).

Presidente

José Luis ha ejercido como presidente de la ABASACA desde 2021 y ha tenido una trayectoria notable como jugador y presidente del club Pueblo Nuevo, mientras que Robinson es un reputado árbitro FIBA (Federación Internacional de Baloncesto).

A parte del ADN sanguíneo, los hermanos Aracena también están unidos por el baloncesto, y han puesto en marcha diversas contribuciones e iniciativas a favor de esta disciplina en la Ciudad Corazón.

Trabajadores

Han sido los principales organizadores en los últimos años del Torneo Superior de Santiago, así como de competiciones en categorías menores.

Cada año, miles de atletas de diferentes edades participan en estos eventos, y han sido clave en la recuperación de la confianza de empresarios y entusiastas del baloncesto, los cuales se han integrado al evento superior y a las categorías de formación.

Ejemplo

Han trabajado incansablemente para fomentar el deporte del aro y el balón en Santiago y en todo el país, convirtiéndose en ejemplos a seguir en la sociedad, gracias a su destacada labor tanto a nivel individual como en colectiva.

Reconocimiento

El compromiso de los hermanos Aracena ha sido reconocido en múltiples ocasiones, incluida la distinción que les hizo el comité organizador del Primer Clásico de Baloncesto 3 para 3 Joel Castillo, así como en diversos eventos barriales de Santiago, por la trayectoria que han construido.

Aportes

Los hermanos Aracena son figuras que han hecho aportes significativos al desarrollo del baloncesto santiagués, con un historial exitoso en el desarrollo de jugadores.

Los directivos de ABASACA destacan su contribución al baloncesto, torneo que ha logrado cifras récords de asistencia en las últimas ediciones.

