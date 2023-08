Pau Gasol entra al Salón de la Fama: «Es un honor enorme»

Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2023 Pau Gasol de España se dirige a la audiencia en Symphony Hall, en Springfield, Massachusetts, EE. UU., 12 de agosto de 2023. (Baloncesto, España) EFE/EPA/CJ GUNTHER SHUTTERSTOCK

Springfield.- Pau Gasol se convirtió este sábado en el primer jugador español en entrar en el Salón de la Fama y aseguró en su discurso de agradecimiento que se trata de “un honor enorme».

“Esto es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje en el baloncesto”, afirmó el catalán.

El doble campeón de la NBA con Los Angeles Lakers apuntó asimismo que es “un verdadero honor” compartir esta promoción de 2023 del Salón de la Fama con otras estrellas del baloncesto como Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwyane Wade, Becky Hammon o Gregg Popovich.

Gasol, visiblemente emocionado ante un tributo de este calibre, también se mostró encantado por tener como presentador a un mito del baloncesto europeo como Toni Kukoc.

“Si me dijeran que algún día no solo conocería a Kukoc sino que además me presentaría en el Salón de la Fama no lo creería. Y sin embargo, aquí estamos”, bromeó.

Estaba previsto que Kareem Abdul-Jabbar fuera su otro presentador, pero Gasol contó que el legendario jugador de los Lakers no pudo asistir a esta ceremonia en Springfield (Massachussets, EE.UU.) por encontrarse mal.

“Muchos han contribuido a que yo esté aquí hoy, pero nadie lo ha hecho como mi familia”, dijo un Gasol que dio las gracias a sus padres por introducirle en el mundo del baloncesto y por apoyarle desde sus primeros pasos llevándole a los entrenamientos.

También tuvo un apunte muy cariñoso para su hermano Marc e ironizó con que son los únicos hermanos que han sido intercambiados en la NBA (Pau se fue a los Lakers en una operación que llevó a Marc a los Memphis Grizzlies).

Así, Pau resaltó su orgullo por los éxitos que compartió con Marc en la selección española y también se acordó de uno de los días “más especiales” en su trayectoria en la NBA- el salto inicial en el All-Star de 2015 en el que se midió a su hermano en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

En otro sentido, Gasol reconoció a los europeos que “abrieron las puertas” para que otros como él mismo triunfaran en la liga (junto a Nowitzki o Parker) y también para la actual generación que está arrasando en la NBA (Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo…).

Gasol mencionó a varios de esos pioneros, como Dražen Petrovic o Arvydas Sabonis, pero empezó esa enumeración con un nombre muy especial- el de Fernando Martín, el primer español en pisar las canchas de la NBA.

El ala-pívot rememoró además el profundo impacto que, con 12 años, tuvo para él ver al “Dream Team” en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

“Cambió mi vida. Nos enseñó cómo se podía jugar al baloncesto”, aseguró Gasol, quien dijo que aquel inolvidable equipo estadounidense le inspiró a querer “jugar con los mejores de los mejores».

De aquellos primeros años en Barcelona también destacó a su “muy buen amigo” Juan Carlos Navarro, a quien definió como “un jugador especial con un talento especial».

Gasol, que fue el primer jugador europeo en ser escogido novato del año en la NBA, dio las gracias a los Memphis Grizzlies por darle “la oportunidad” de jugar en la NBA y de cumplir su sueño. Pero subrayó que el traspaso a los Lakers en 2008 marcó un antes y un después- “Cambió mi vida y mi carrera».

Uno de los instantes más emotivos de su discurso llegó cuando se acordó del desaparecido Kobe Bryant en un auditorio en el que, entre el público, estaba su viuda Vanessa Bryant.

“En los Lakers pude conocer a la persona que elevó mi juego como nadie (…), que me enseñó lo duro que tienes que trabajar y la mentalidad que tienes que tener para ser el mejor”, afirmó.

El español apuntó que nada le gustaría más que tener a Kobe esta noche a su lado y aseguró que sin su apoyo no estaría hoy en el Salón de la Fama. “Te echo de menos y te quiero”, dijo en recuerdo a Kobe.

Del mismo modo, Gasol dijo que no se puede entender su carrera sin su papel representando a la selección española, que describió como “un privilegio”, y por ello quiso acordarse también de sus compañeros en “la familia».

Gasol se unió así a los entrenadores Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel como los únicos representantes españoles en el Salón de la Fama.

Este tributo a Gasol llega sólo cinco meses después de que los Lakers retiraran su camiseta con el dorsal 16.

Seis veces All-Star de la NBA, Gasol, de 43 años, también dejó una huella imborrable en la selección española, con la que ganó el Mundial de 2006, los Eurobasket de 2009, 2011 y 2015 así como tres medallas olímpicas (plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y bronce en Río 2016).