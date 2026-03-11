La pasividad del Ministerio de Educación ante la ADP

Eduardo Hidalgo

Presidente de la ADP

La tolerancia del Ministerio de Educación ha dado alas al gremio que preside para interrumpir la docencia en distintos centros sin consecuencia alguna. Sin que sea trazarle pautas, pero la ADP ha debido reclamar que se procese a los responsables de los nudos legales en obras escolares que han costado al Estado más de 1,768 millones de pesos.

Charlie Mariotti

Precandidato PLD

Intriga su propuesta de que la dirección de su partido se reúna de manera urgente para abordar la crisis en Medio Oriente. Tal parece que entiende, sobre la base de lo que definió como lealtad a los valores fundacionales, que el PLD debe condenar la escalada. O lo que es lo mismo: los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Puedes leer: El ministro de Educación solicita más agentes de policía para proteger las escuelas en RD

León XIV

Jefe del Vaticano

Estados Unidos e Israel no le han hecho el menor caso, pero ante la guerra contra Irán ha llamado a deponer la embestida y buscar una salida negociada a la crisis. El llamado a la paz en Medio Oriente es una manera de condenar los bombardeos como alternativa para dirimir conflictos.