La docencia no puede estar a merced de paralizaciones

Eduardo Hidalgo

Presidente de la ADP

Permitir que las seccionales de ese gremio paralicen la docencia cada vez que le venga en gana, pone en dudas la autoridad de su presidente y demás ejecutivos, a menos que por razones políticas o irresponsabilidad se hagan de la vista gorda. Acaso no entienden que dejando a miles de niños sin clases contribuyen a aumentar la pobreza.

Albert R. Ramdin

Secretario General de la OEA

La acción de Estados Unidos enviando barcos y portaviones repletos de soldados a la zona del Caribe, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico no es más que una excusa para intimidar gobiernos de la región. La OEA debe revisar y solicitar informaciones creíbles sobre el papel de esos militares, ya que éste organismo debe apuntalar la paz.

Puedes leer: Desesperación en ahorrantes de Cooperativa de Herrera: En espera de respuestas

Juan Soto

Pelotero Metros de NY

Al parecer el toletero dominicano encendió los motores de su bate, para callar las voces que en la Gran Manzana cuestionaron su contrato. Después de una mala racha, ahora tiene 36 jonrones, faltando un mes de temporada es posible que supere los 41 que bateó con los Mulos del Bronx en 2024.