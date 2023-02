Pecados de Lula

El sacerdote jesuita y sociólogo, Frey Betto, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, que lidera, Lula en Brasil, dijo en una ocasión, sobre la situación por la que atravesaba Brasil, luego de la salida del poder de Lula, que el líder del PT, es un hombre honesto, pero afirma que este debe hacerse una autocrítica, porque, aunque los gobiernos de Lula, fueron los mejores de la historia del Brasil en ellos se cometieron muchos errores, y uno de ellos, fue el haber priorizado el acceso de los brasileños a bienes personales como automóviles, electrodomésticos, televisores en color, teléfono móvil, cuando debería haber priorizado el acceso a bienes sociales, como la educación, la salud, el saneamiento, el transporte, la seguridad.

Resultado, dice Betto, se creó una nación de consumistas y no de ciudadanos. De ahí la rabia de amplios sectores que, sacrificados por el aumento de la inflación y el desempleo, ya no pueden comprar como antes.

Lula, ha retornado con nuevos bríos, en una sociedad dividida, donde el Bolsonarismo ocupa 96 escaños en la bancada de la Cámara de Diputados, aparte de esto el claro desafío a su autoridad y el desconocimiento de su victoria. Los resultados de las elecciones fueron bastantes cerrados, el candidato izquierdista obtuvo el 50,9 por ciento de las preferencias, mientras el ultraderechista Jair Bolsonaro sumó el 49,1 por ciento; a esto sumémosle el gran arraigo que posee Bolsonaro en sectores conservadores de los EE. UU, radicalmente opuesto a Lula.

Valentín Pérez

Lenguaje del cuerpo

Sentir alegría, tristeza, estrés, ira, cansancio, sueño y hambre son cosas que nos hacen humanos, dependiendo de que tanto aprendemos a escuchar nuestro cuerpo se vuelve más fácil entender las señales que este nos da. Por no saber descifrar estas es considerable pasar por desapercibido síntomas que conviven en el cuerpo desde hace tiempo y darle tratamiento es más complicado. Si te sientes incómodo/a o extraño/a no te quedes así, no es normal sentirlo por tiempo prolongado.

Ahora, ¿cómo se podría iniciar una relación más cercana con tu persona y cómo podrías darte cuenta de lo que necesitas? Puedes auxiliarte de herramientas como el Mindfulness (conciencia plena) tanto para relajar tu mente y a la hora de comer, es que puedas darte un espacio para entenderte, sin comparaciones.

De la misma forma, puedes incluir en tu diario vivir una actividad que te permitas explorar detalles de ti que no puedes ver al trabajar o mientras tienes la mente ocupada.

María de los Ángeles Guzmán