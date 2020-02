GLENDALE, Arizona. Por cualquier medida, Pedro Báez es un sobreviviente.

Cuando fracasó como bateador después de seis temporadas de liga menor como antesalista, se convirtió en lanzador y llegó a Grandes Ligas. Ha durado más que varias selecciones de lujo en el draft amateur y ha aguantado la ira del público de casa, lo cual lo ha hecho más fuerte.

Después del curazoleño Kenley Jansen y Clayton Kershaw, Báez es el tercer jugador en el roster actual de Los Ángeles que más tiempo lleva con la organización, gracias en parte a su inusual durabilidad.

Báez está por comenzar su séptima campaña en el bullpen de los Dodgers, con la agencia libre a la vez y con victoria en el arbitraje salarial en el bolsillo.

“Estoy contento de seguir aquí”, expresó Báez, quien cumplirá 32 años el próximo mes. “Estoy agradecido de haber tenido una segunda oportunidad luego de haber sido tercera base. Pasé por muchas cosas. No puedes controlar lo que hacen los fans. Todo pelotero pasa por momentos difíciles y tienes que afrontarlos de la mejor manera posible”.

Entre esos momentos difíciles se encuentra la temporada del 2019, cuando Báez le permitió un jonrón de tres carreras a Ryan Zimmerman en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Báez regresó a casa en la República Dominicana para reorganizarse y prepararse para otro año como preparador de mesa de Jansen.

“Necesito ser más consistente con mis pitcheos y confiar más en ellos durante el juego”, dijo Báez

Báez se niega a revelar la forma en que agarra su cambio “secreto”, pero dice que ese es el pitcheo que lo ha mantenido en las Mayores, y no su recta.

“A mediados del 2018, comencé a tirárselo de strike a cualquier bateador y en cualquier conteo”, dijo.

Báez tuvo foja de 7-2 con promedio de carreras limpias de 3.10 el año pasado. Terminó entre los mejores relevistas de la Liga Nacional en victorias.

Báez, quien puede convertirse en agente libre cuando termine la temporada, ve la venidera campaña como una oportunidad para alcanzar otro nivel.

“Me encantaría cerrar, sea aquí si me dan la oportunidad o en otra parte”, manifestó el monticulista.

“Siempre hay una primera vez”, dijo el quisqueyano.

4 millones dólares

Báez devengará US$4 millones esta temporada luego de convertirse en el primer jugador en 19 años que vence a los Dodgers en una audiencia de arbitraje. El club le había ofrecido US$3.5 millones.