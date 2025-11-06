Policía Nacional realiza operativo de depuración en el transporte urbano de Santiago

Santiago de los Caballeros.– Por disposición del general Juan Bautista Jiménez Reinoso, director regional Cibao Central de la Policía Nacional, se puso en marcha un amplio operativo de depuración en las rutas urbanas de transporte público (conchos) en los distintos municipios de la provincia de Santiago.

La iniciativa, de carácter preventivo, tiene como objetivo verificar la identidad y los antecedentes de choferes y pasajeros, ante las recientes denuncias de robo de pertenencias personales dentro de unidades del transporte urbano, cometidos bajo la modalidad de descuido.

El general Jiménez Reinoso explicó que el operativo busca garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer la confianza de la población en el uso del transporte público.

Asimismo, exhortó a conductores y usuarios a colaborar con las autoridades durante los procesos de verificación, recordando que estas acciones son preventivas y tienen como finalidad proteger la integridad de todos los ciudadanos.

La Dirección Regional Cibao Central reafirmó su compromiso de mantener la paz, el orden y la seguridad en toda la provincia, trabajando de manera continua para prevenir y combatir cualquier manifestación delictiva.