Tras fracasar en su intento de detener los incidentes en el proceso que involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sorprende que el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, haya cargado contra los imputados y sus defensores y no contra los jueces.

Si los incidentes han sido rechazados en etapas anteriores son los jueces los que desconocen el contenido del artículo 310 del Código Procesal Penal en el sentido de que en la actual etapa del proceso pueden conocerse casos nuevos.

Que Jean Alain le tema a defenderse de las pruebas, como aseguró Camacho, no lo coarta de recurrir a todos los medios legales para salir airoso del juicio que enfrenta junto a otros imputados de defraudar al Estado con más de seis mil millones de pesos.

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Por la demora y los incidentes el proceso judicial contra los encartados se ha prestado a muchas suspicacias.

Es la verdad.