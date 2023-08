Pensador intelectual

(ll)

España fue una República donde el intelectual se consideraba como una generación de ruptura, inserta en la historia hispanoamericana. Por eso se afirma que el origen de la modernidad del término intelectual está en Iberoamérica, sustituyendo la palabra “pensador” por la de intelectual.

Como ideal del intelectual pensador, o de pensamiento-acción, hombre de letras y cultura, pero también de influencia social y política. tenemos a Simón Bolívar, y desde luego a José Martí, quienes se dieron como tarea construir su propio mito y tradición, y superar al Siglo 18, donde el clero dominaba un saber fragmentado y sin historia.

Además de Bolívar y Martí surgen en nuestro continente dos voces fundamentales: José Antonio Rodó y Rubén Darío, ambos cultivadores de la forma y el estilo, y revolucionarios de la lengua, pero ambos, (para mi sorpresa, Rubén Darío, cuyos ensayos sobre la independencia latioamericana, en su rol como periodista son realmente asombrosos y conmovedores) promotores de una intelecturalidad iberoamericana independiente y liberadora..

En nuestra America, el dominicano Pedro Henrquez Ureña y el mexicano Alfonso Reyes, hermanos en todos los sentidos; Vasconcelos, autor de la teoria de la Raza cosmica; y Octavio Paz, contribuyen a una nueva configuracion de lo que es el intelectual iberoamericano.

Se atribuye a Goethe y otros pensadores alemanes alertar sobre la busqueda del intelectual de un lenguaje propio, no sujeto a los determinismos raciales, o sociales, propios de la anglosajonia, pero ese es otro tema en el que no me voy a adentrar en este articulo.

Fijense que en el transcurso de estos articulos me he referido todo el tiempo al intelectual, a los intelectuales. Por qué? Porque la mayoria de los intelectuales a que me he referido fueron misógenos.

Augusto Comte, padre del Postivismo y de la Sociologia Moderna, y quien mas contribuyo a que el conocimiento se basara en hechos y no en teorias religiosas o idealismos, reiteró antiguas y falsas creencias sobre la mujer.

En 1939 escribió: “La relativa inferioridad de la mujer es incontestable, poco capacitada como lo está, en comparacion con el hombre, para la continuidad en intensidad del esfuerzo mental, o bien debido a la debilidad instrinseca de su raciocinio, o a su ligera sensibilidad moral y física, que son hostiles a la abstraccion científica y a la concentración”. “En cuanto a los fines del gobierno, la radical ineptitud del sexo femenino es aún más evidente incluso en el nivel mas elemental, que es el gobierno de la familia”.

Jean Jacques Rousseau, con su Emilio, era un misógeno rabioso: “Una mujer sabia (decía) es un castigo para el esposo, sus hijos, sus criados, para todo el mundo”.