Pensamiento Balaguer

Joaquín Balaguer, escritor, ensayista, poeta y político dominicano, reveló en su último discurso ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero de 1996, los rasgos que conformaron su pensamiento durante su gestión de gobierno de más de 20 años.

Me permito compartir esta pieza, esperando que sirva para generar reflexión, sobre el pasado, presente y futuro de nuestra nación:

Señor presidente y señores miembros de la asamblea nacional, excelencia reverendísima señor nuncio de su santidad, señores miembros del cuerpo diplomático, señores miembros del cuerpo consular, altos funcionarios de la nación, compatriotas todos.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 55, ordinal 22 de la constitución de la República, comparezco ante esta asamblea, para depositar en sus manos, las memorias en que los diferentes departamentos de la administración pública, rinde cuenta a estas cámaras, por la labor realizada por cada uno de ellos durante el año recién transcurrido, estos documentos oficiales, han sido redactados con minuciosidad, garantizo al congreso nacional que en ellos no se omite ningún dato, que sea realmente significativo, por esa razón no voy a hacer comentarios adicionales, puesto que serían innecesarios.

Quiero sí, que se me permita ocupar por breves momentos la atención de estas cámaras, por ser esta probablemente, la última vez que comparezco ante ella. Ocupar su atención, para señalar los rasgos fundamentales, que han conformado mi pensamiento en todas las administraciones en que me ha tocado durante más de 20 años, encabezar el gobierno de la nación.

El primero de esos rasgos, es el de mi repulsa a los préstamos internacionales, he usado de ellos con mucha moderación, por una razón acaso subjetiva, todavía siendo casi un niño, vi caer, asesinado en las calles de Santiago, al civilista Santiago Guzmán Espaillat, quien se pronunció, abiertamente contra un nuevo préstamo internacional, mediante la prolongación de la convención de 1907, por eso los únicos préstamos internacionales que he hecho, son los destinados a algunas instituciones autónomas, como la corporación dominicana de electricidad y lo he hecho con la incidencia que la energía eléctrica tiene, sobre los planes de nuestro desarrollo y sobre toda la vida dominicana.

Otro rasgo que deseo que se me permita destacar en las administraciones que he presidido, es el del esfuerzo que he realizado, para que las grandes obras con que cuenta el país se ejecuten con fondos propios.

