Personalidades lamentan muerte de Reinaldo Pared Pérez

Santo Domingo.- La muerte de Reinaldo Pared Pérez, exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sorprendió la noche de este jueves causando conmoción en la clase política y toda la sociedad.

Fue Roberto Rodríguez Marchena, vocero durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, uno de los primeros en reaccionar en las redes sociales ante la lamentable noticia, confirmando así el deceso del también ex presidente del Senado.

¡Qué tristeza tan grande!

Acabo de recibir la noticia de la muerte de mi querido Reinaldo Pared Pérez.

Lo recordaré siempre como fue: compañero y amigo decente, solidario, leal e invariablemente digno.

Lo recordaré siempre como fue: compañero y amigo decente, solidario, leal e invariablemente digno.

Traslado mi solidaridad y pesar a su madre, esposa, hijos, nietos y hermanos.

De igual forma, el exsenador por la provincia Santiago de los Caballeros, Julio César Valentín, escribió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje:

“República Dominicana está de luto ante el doloroso fallecimiento de @reinaldopared, último secretario general del @pldenlinea, servidor público ejemplar, ex presidente del @senadord, ex diputado, ex regidor y un militante de las mejores causas sociales de la humanidad. Siempre vertical, coherente, franco, recto y reflexivo. Con él compartí miles de batallas y horas incontables. Un ser del que se aprendía y en el que se podía confiar. Compartí con él la condición de diputado, senador, miembro del Comité Central y del Comité Político del PLD. Hasta siempre compadre, amigo, compañero de causas. Se despide un gran dominicano. Que descanses en Paz”.

Port su parte, José Francisco Peña Guaba, presidente del BIS, también manifestó su pesar por el deceso de pared Pérez y externó sus condolencias a familiares.

Auténtico, leal y responsable es la trayectoria de mi amigo el Dr Reinaldo Pared Perez,perdemos un gran hombre, PLD uno de sus mayores exponentes y la política uno de sus mejores dirigentes, mi solidaridad con su esposa y familia, EPD mi estimadísimo Reinaldo

Otra personalidad que reaccionó en la misma madrugada de este viernes a la muerte de Pared Pérez fue Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de La Altagracia, Higuey.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez. Hombre de Estado y comprometido por la democracia. Una vida entera dedicada a servir nuestro país. Envío un abrazo solidario a su familia y amigos, descanse en Paz”, manifestó.

En tanto, la comunicadora Susana Gautreau, quien primero posteó: «No tengo palabras», también lamentó la pérdida del político y abogado.

No hay palabras, morfemas, vocablos, términos ni formantes con que expresar mi inmensa tristeza por tu ida. @reinaldoparedp fue mucho más que un amigo y compañero. Se que tu espíritu estará junto al padre. #AhoraReinaldo vuela al cielo. Cuidaremos de tu amada @ingridmendozap

Aunque las circunstancias de su deceso aún no han sido confirmadas, los periodistas José Monegro, director de El Día, Alicia Ortega, de Noticias SIN, y Roberto Cavada, en su portal RC Noticias, aseguran que la causa fue un suicidio, debido una depresión generada por un cáncer de esófago que padecía desde hace ya un tiempo.

Vida y trayectoria de Reinaldo Pared Pérez

Reinaldo Pared Pérez nació el 25 de septiembre del año 1956, en Santo Domingo, Distrito Nacional, hijo de Reinaldo Pared Díaz (fallecido) y Milagros Pérez Vda. Pared. Son sus hermanos Sigfrido, Carlos y Rienzi Pared Pérez.

Estuvo casado con la señora Ingrid Mendoza, con quien procreó a María del Pilar y Andrés Arturo. Reinaldo Pared es también padre de Reinaldo y Melinee Pared Suazo, hijos de un matrimonio anterior.

Egresado en el año 1981 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de la carrera de Derecho, destacándose como el estudiante más sobresaliente de su promoción, por lo cual le fue otorgado el premio J. Humberto Ducoudray.

Durante muchos años fue catedrático en la Carrera de Derecho en la UASD y de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

Participó y fue expositor, nacional e internacionalmente, en diferentes charlas, congresos y conferencias en las diversas áreas del Derecho, pero también sobre temas como los Ayuntamientos y Vida Municipal; Elecciones y Ley Electoral; Partidos Políticos; Los Legisladores; El Congreso Nacional y muchas otras.

Ingresó en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el año 1975, iniciándose como Circulista. En 1977 fue secretario general de un Comité de Base, luego delegado político ante una Mesa Electoral. Posteriormente fue miembro de Dirección Intermedia y secretario general de dicha Dirección.

Fue regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional durante los períodos 1986-1990 y 1990-1994, llegando a ser vocero del Bloque de Regidores del PLD en este último período. También fue delegado político del PLD ante la Junta Electoral del Distrito Nacional y luego ante la Junta Central Electoral, durante varios años.

En 1994 ingresa al Comité Central del PLD y desde el año 1999 formó parte del Comité Político de la referida organización política. Durante los períodos 1996-1998 y 1998-2002 fue diputado del Congreso Nacional por el PLD, llegando a ser el vocero del Bloque de Diputados de su partido. En el año 2001 es electo como secretario general del PLD, siendo reelegido para dicho cargo en el año 2005.

Además, fue titular de diversas Secretarías del PLD y miembro del Comité Nacional de Campaña del PLD en las elecciones nacionales de 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004.