Ecologistas piden rechazar sentencia que reduciría área protegida del Parque Nacional Jaragua

Santo Domingo.– Varias instituciones ecologistas solicitaron el rechazo de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena reducir el área protegida del Parque Nacional Jaragua, alegando que la medida beneficiaría a empresas privadas.

La petición fue realizada por la Coalición Mundial por los Bosques (GFC) y su contraparte local, la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente.

El Parque Nacional Jaragua es una extensa zona ubicada en el sur de la República Dominicana que abarca parte de la provincia Barahona. Fue declarado área protegida mediante decreto en 1983.

Ambas instituciones emitieron un comunicado en el que exigieron el rechazo de la sentencia y recordaron que el parque forma parte de la Reserva de Biosfera de la UNESCO.

Según indicaron, la decisión favorece a un consorcio privado interesado en el desarrollo de infraestructuras e inversiones inmobiliarias dentro del área.

“Esta decisión viola la Constitución dominicana, específicamente los artículos 16 y 6, así como la Ley General de Medio Ambiente y la Ley de Áreas Protegidas”, expresaron las organizaciones.

Asimismo, advirtieron que la medida pondría en riesgo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En ese sentido, recomendaron que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional anulen la sentencia emitida por el TSA.

El comunicado fue firmado por el vocero de ambas instituciones, Darío Solano, quien destacó que el Parque Nacional Jaragua es una de las áreas protegidas más grandes del Caribe y posee bosques con altos niveles de biodiversidad.