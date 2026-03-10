Santo Domingo.- El Gobierno anunció que busca fortalecer la seguridad en la zona fronteriza y promover mejores condiciones de vida para sus pobladores, comunicaron los ministros de Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, después de realizar un recorrido por Elías Piña y Pedernales.

Durante la visita, las autoridades se trasladaron hasta la zona de Tilori, Dajabón donde observaron de primera mano las dinámicas comerciales que se desarrollan entre ciudadanos de la República Dominicana y Haití, observando el intercambio de productos y las actividades económicas que forman parte de la cotidianidad de esta área fronteriza.

Posteriormente, los ministros visitaron la comunidad de Guayajayuco, Elías Piña donde sostuvieron un encuentro con líderes comunitarios y representantes locales.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona fronteriza, fortalecer la seguridad en estas comunidades y facilitar el resguardo de la soberanía nacional, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico y social de la región.

Las autoridades reiteraron que la presencia del Estado en la frontera es fundamental para garantizar el orden, impulsar oportunidades de desarrollo y asegurar que las comunidades fronterizas cuenten con el respaldo institucional necesario.

En el recorrido también participaron el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD.; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD.; el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT); el supervisor general de la construcción de la verja perimetral fronteriza; y el comandante de la 4ta Brigada de Infantería del Ejército.