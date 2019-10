Un grupo de organizaciones de la sociedad civil anunció hoy que recurrirá ante los organismos internacionales si la Procuraduría General de la República no investiga los sobornos que por 39.5 millones de dólares pagó Odebrecht para el proyecto Punta Catalina.

La instancia, que solicita la apertura de la investigación, fue presentada en la PGR por Marcha Verde, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, Comité de Lucha contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente.

“Esa misma instancia le fue notificada al cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana, estamos agotando el debido proceso que establece la norma internacional , para que sí nuestra petición no es atendida por parte del procurador, no nos queda otra salida que no sea agotar la jurisdicción internacional”, dijo esta mañana el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, quien fungió como vocero de la citadas entidades.

Recordó que República Dominicana es signataria de acuerdos internacionales con la Organización de las Naciones Unidas, con su órgano Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

“El procurador debe atender nuestras inquietud, porque de lo contrario nos veremos en otros espacios de iguales a iguales, entonces él tendrá que responder”, advirtió Mercedes.

La instancia se solicita investigar todos los pormenores sobre las negociaciones de la CDEEE con la empresa italiana Grupo Maire Tecnimont , que se consorció con Odebrecht para construir la central termoeléctrica Punta Catalina, con una capacidad de 720 megavatios.