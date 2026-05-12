En el maquillaje, ¡claro que el color importa! Pero también el acabado puede cambiarlo absolutamente todo. Entonces, ¿Cuál eliges? ¿Labios aterciopelados o labios de cristal?

Entre acabados brillantes y texturas suaves, el maquillaje de labios sigue reinventándose para adaptarse a distintos estilos, ocasiones y preferencias. Sobre las diferencias y ventajas de cada opción, el maquillista experto Alix Durán explica que “El gloss brillante aporta luminosidad, un efecto húmedo y hace que los labios se vean más voluminosos y frescos. Generalmente tiene una textura ligera y cómoda, aunque suele durar menos tiempo. El labial mate, en cambio, ofrece un acabado opaco, elegante y sofisticado, y colores más intensos, aunque puede sentirse más seco en los labios”.

A la hora de elegir entre uno y otro, no existe una respuesta única. Todo dependerá del estilo de cada persona, la ocasión y, por supuesto, de la comodidad que se busque. “Para un look natural, fresco y rápido, el gloss brillante es ideal porque aporta un efecto juvenil y saludable. Si lo que se busca es larga duración y un maquillaje más pulido durante todo el día, el labial mate suele ser la mejor opción, ya que requiere menos retoques”, señala Durán a ¡Qué Pasa!

Maquillista experto, Alix Durán.

Sin embargo, no todos los labios tienen las mismas necesidades. El gloss brillante favorece especialmente a los labios finos o pequeños, ya que refleja la luz y crea la ilusión de mayor volumen. Además, ayuda a que los labios secos luzcan más hidratados y saludables, aportando un aspecto jugoso y fresco, aseguró el experto, quien ha sido parte del crew de estilistas del Miss Universo.

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El labial mate, por su parte, sigue siendo el favorito de quienes buscan intensidad y sofisticación. Para evitar que reseque los labios, el experto recomienda exfoliarlos regularmente, aplicar un bálsamo hidratante antes del maquillaje y optar por fórmulas de buena calidad con ingredientes humectantes. “También es importante no aplicar demasiadas capas de producto”, aconsejó.

Al final, más que una cuestión de tendencias, elegir entre gloss o mate es una decisión que refleja tu personalidad.