SANTO DOMINGO.– El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de ultimar a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector Villa Duarte.

El imputado, Eric Daulin Urbáez Farcón, alias “Wisin”, de 36 años, deberá cumplir la medida por la muerte de Diana Elena Evangelista, de 18 años.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado 3 de mayo, cuando Urbáez Farcón presuntamente le ocasionó la muerte con un arma blanca a su pareja, con quien mantenía una relación de tres años.

Según la acusación, tras cometer el crimen, el imputado fue hallado por sus padres en su habitación con heridas en ambas muñecas y en el cuello, por lo que fue trasladado a un centro de salud de la demarcación. Posteriormente, las autoridades ejecutaron su arresto.

Luego de recibir la denuncia, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver. El acta No. 0109738 establece que la víctima presentaba una herida cortopenetrante en la hemicara izquierda, hemorragia externa y anoxia cerebral.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Para sustentar la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público presentó diversas pruebas documentales y testimoniales ante el tribunal.

Urbáez Farcón deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.