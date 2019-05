Lo menos que puede hacer República Dominicana es declarar “persona no grata” al senador de New Jersey Bob Menéndez, por pedir al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, intervenir para que el presidente Danilo Medina no se pueda repostular en las elecciones de 2020, consideró esta mañana el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.

Se trata, sostuvo, de una grosera intervención en los asuntos internos de una nación, que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia.

El diputado Sánchez dijo que Menéndez no tiene calidad moral para opinar nada de República Dominicana porque tiene un fardo de acusaciones y cuestionamientos de su moral que van desde explotación sexual en la región Este del país, hasta ser acusado de usar sus influencias para beneficiar a un médico dominicano.

“Vimos la información y te puedo decir que se trata de una grosera injerencia en nuestros asuntos internos, algo inaceptable desde todo punto de vista, son comentarios imprudentes de un hombre cuestionado, señalado precisamente en asuntos de explotación sexual en República Dominicana”, expresó.

Asimismo, agregó: “este señor está acusado de usar sus influencias para hacer cumplir un contrato de la compra de Rayos X que una empresa del oftalmólogo dominicano Solomón Melgen había vendido a República Dominicana y que serían utilizados en los puertos”.

El vocero de diputados morados negó que desde el Gobierno se esté obligando a la gente a que favorezca una modificación constitucional que habilite al presidente Medina para una nueva repostulación.

“Es grosero, en muchas ocasiones, la forma en que el imperialismo trata de imponer su voluntad, pero hay que respetar la libre determinación de los pueblos, y desde el Gobierno no se están tomando decisiones por encima del pueblo, aquí somos respetuosos”, manifestó.

Para el vocero del oficialismo en la Cámara de Diputados, nadie está por encima del pueblo y no hay otro que decida.

La carta

El senador por Nueva Jersey, Menéndez, pidió ayer a través de una carta al Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, intervenir para evitar la modificación de la Constitución que habilite a Medina para aspirar un nuevo mandato en las elecciones de 2020.

Menéndez, demócrata y el miembro de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, solicitó utilizar las herramientas diplomáticas para apoyar la gobernabilidad democrática en República Dominicana “cuando el presidente Danilo Medina intenta modificar su Constitución”.

“En medio de mayores amenazas a la democracia en todo el mundo, Estados Unidos debe demostrar su compromiso con la defensa de las normas democráticas, y no puede ignorarlo cuando un líder electo intenta extender su control sobre el poder modificando la Constitución de su país para su beneficio”, dice el legislador en su carta.