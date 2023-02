Piden retirar de la radio canción de Romeo, La Suegra

SANTO DOMINGO. – El abogado y político, Víctor Pavón sometió una instancia ante la Comisión Nacional de Espectáculos Público y Radiofonía, en la que solicita retirar de las estaciones radiales el tema musical, La Suegra, de Romeo Santos, por considerarla lesiva e incentivadora de la violencia contra la mujer.

El presidente del Movimiento Unidad, Renovación y Orden (MURO), sometió junto a un equipo de profesionales del derecho, acto de recurso de intimidación además ante el departamento de violencia de género de la Procuraduría General de la Republica, en el que solicitan prohibir en las emisoras la bachata, porque afecta la integridad física, psicológica y moral de la mujer

El profesional del derecho precisó que, el tema, La Suegra, al igual que otros de la música urbana, que también fueron incluidos en la solicitud a espectáculos público y Violencia de Genero, violentan la constitución de la República en varios artículos, y las leyes dominicanas.

La letra de la canción dice; descubrí nuestro problema, no fue efecto, es cuarentena, era tu maldita madre de metiche y bochinchera, yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar, pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio.

Y no me diga mama te quiere, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente tu corazón me gana y la bendita bruja no quiere vernos feliz, en su cumpleaños le vo´ a hace´ un regalo, un buen cafecito, pero envenenado, cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca pa bajo, que se la lleva el diablo.

Refirió que, una de las funciones de la Comisión de Espectáculos públicos es regular las letras de las canciones y el contenido de la programación de las estaciones radiales y televisivas. pidió la colaboración de las emisoras para regular la colocación de esa música, reiterando que esa canción al igual que muchas de las del genero urbano son humillantes y contribuyen a los feminicidios.

Víctor Pavón, quien es miembro de la dirección Central de Fuerza del Pueblo, y vicesecretario de Finanzas, manifestó que, a partir del 2024, cuando sea diputado por Santo Domingo Norte, someterá un proyecto de ley para que en el país no se utilicen los medios de comunicación para difundir canciones que incentiven la violencia contra la mujer.

“Les hemos hechos un llamado al artista Romeo Santos, como figura internacional, como dominicano, para que se autocensure y el mismo y retire de los medios esa canción y dar un ejemplo a nivel mundial, de que hay que proteger a la mujer”, manifestó.

El profesional del derecho, ¿Se preguntó, cuántos feminicidios hemos tenido en lo que va de año?, y al ritmo que vamos superaremos el 2022, por lo que hay que levantar una voz de alerta para concientizar a la ciudadanía, por la influencia que tiene la música en la conducta humana. A su juicio esas canciones también afectan a los niños, que las cantan y las tararean, si saber los dañinas de sus letras, hay que proteger la niñez y enseñarles valores.