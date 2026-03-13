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Liberan en Guinea a piloto domínico-estadounidense detenido desde 2025

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Liberan en Guinea a piloto domínico-estadounidense detenido desde 2025

El piloto domínico-estadounidense Bradley Scott Schlenke

Santo Domingo.– Las autoridades judiciales de Guinea dispusieron este viernes la libertad condicional de un piloto domínico-estadounidense y de su colega estadounidense, quienes permanecían detenidos en Conakri desde el 28 de diciembre de 2025.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) saludó la decisión y explicó que desde la detención mantuvo contacto con el piloto Bradley Scott Schlenke, sus familiares más cercanos, especialmente su padre, y sus abogados en Guinea y República Dominicana.

Asimismo, la institución indicó que realizó gestiones diplomáticas a través de varias embajadas dominicanas, con el objetivo de ofrecer asistencia consular, garantizar el respeto al debido proceso y velar por la protección de sus derechos fundamentales.

TEMAS: #Bradley Scott Schlenke#Mirex#pilotos
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.