Santo Domingo.– Las autoridades judiciales de Guinea dispusieron este viernes la libertad condicional de un piloto domínico-estadounidense y de su colega estadounidense, quienes permanecían detenidos en Conakri desde el 28 de diciembre de 2025.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) saludó la decisión y explicó que desde la detención mantuvo contacto con el piloto Bradley Scott Schlenke, sus familiares más cercanos, especialmente su padre, y sus abogados en Guinea y República Dominicana.

Asimismo, la institución indicó que realizó gestiones diplomáticas a través de varias embajadas dominicanas, con el objetivo de ofrecer asistencia consular, garantizar el respeto al debido proceso y velar por la protección de sus derechos fundamentales.