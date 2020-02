FORT MYERS Florida. El derecho de los Mellizos Fernando Romero no está en los entrenamientos de primavera debido a un problema aduanero que surgió cuando intentó ingresar a los Estados Unidos, anunció el club este sábado.

“Todavía no está aquí y no se unirá a nosotros en el futuro previsible”, dijo el dirigente de los Mellizos, Rocco Baldelli. “No puedo darte una fecha exacta porque no sé cuándo va a llegar aquí”.

“Voló aquí para los entrenamientos de primavera y fue devuelto en la aduana”.

Romero tiene que volver a presentar documentos para obtener una visa de trabajo para ingresar al país, un proceso que se espera demore semanas. Por lo tanto, el club se está preparando para la posibilidad de que Romero no sea parte del campamento de grandes ligas.

Los Mellizos confiaban en que Romero lucharía por un lugar en su bullpen. Él abordó un vuelo desde Santo Domingo, República Dominicana, a Atlanta, poco antes de que los lanzadores y receptores se reportaran el 12 de febrero, donde planeaba abordar un avión con destino a Fort Myers. Fue entonces cuando Romero tuvo problemas en la aduana y fue enviado de regreso a casa. Los Mellizos dijeron que Romero no fue acusado de ningún delito.

Trabajará ocasionalmente en la academia del club en Boca Chica mientras espera la aprobación de una nueva visa. Y podría ser utilizado el 7 de marzo, cuando los Mellizos y los Tigres juegan un juego de exhibición en la República Dominicana.