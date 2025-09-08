PLD se ha convertido en el principal critico del Gobierno que encabeza Luis Abinader.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó hoy a la Policía de ejecutar extrajudicialmente a ciudadanos, mediante los llamados intercambios de disparos, que asegura se han convertido en un patrón creciente durante la actual gestión de Gobierno.

Según la entidad política, los fallecidos bajo esa premisa y otras acciones de la fuerza del orden, subieron hasta llegar a los 227 casos en 2024.

“El PLD defiende el derecho a la seguridad ciudadana, pero rechaza toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso”, expuso el partido morado en su tradicional rueda de prensa de los lunes.

Se reportaron 227 muertes por intervención policial en 2024, un aumento del 195% en cuatro años, asegura el PLD

En tal sentido, Yván Lorenzo, miembro del Comité Político y que fungió de vocero, exigió la suspensión inmediata de los agentes policiales involucrados en la muerte de personas, vinculadas supuestamente a hechos que contravienen las leyes.

“En los últimos meses se han registrado hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos”, expresó la organización.

“Al mismo tiempo, el Gobierno reporta una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años”, detalló Lorenzo.

Expresó que el informe del 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes dominicanos, datos que asegura también fueron ratificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Demandamos el uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos”, subraya el PLD en sus declaraciones.

Al mismo tiempo, el PLD demanda la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad.

Comisión

Lorenzo sugirió la creación de una comisión especial de seguimiento a a los muertos por intervención policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas.

Agregó que esa organización estaría lista para apoyar iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana.