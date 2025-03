El expresidente de la República, Danilo Medina, se pronunció este miércoles sobre los casos de corrupción relacionados con la adjudicación de contratos gubernamentales a miembros de su familia durante su mandato, atribuyendo la responsabilidad a los funcionarios que aprobaron estos acuerdos pese a las restricciones legales.

Medina afirmó desconocer los procedimientos que involucran a sus hermanos, Alexis Medina y Carmen Magalys Medina y enfatizó que siempre advirtió a su Consejo de Gobierno sobre la prohibición de que familiares hicieran negocios con el Estado dominicano.

“Eso es responsabilidad de los funcionarios… Nosotros teníamos un barómetro que medía la rendición de las metas presidenciales y cada vez que yo hablaba al final de la rendición con el Consejo de Gobierno ampliado les decía: cuídense de la familia, no permitan que familiares de ustedes hagan negocios con el Estado dominicano, sea quien sea, no lo permitan”, declaró el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Puedes leer: Danilo Medina advierte: el deterioro de servicios lleva al Gobierno a un callejón sin salida

Al referirse a las acusaciones, Danilo Medina subrayó que si los funcionarios concedieron contratos a sus familiares, fue decisión de ellos y no suya.

“Si ellos (los funcionarios) le vendieron, eso es cosa de ellos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que esta violación es de índole administrativa y no penal.

Puedes leer: Danilo Medina: “Si pudiera repetir mi gobierno, lo haría igualito”

“Eso es una violación administrativa, eso no es penal, eso no conlleva cárcel. ¿Es penal porque es mi hermano? No me di cuenta, no lo sabía, porque cada vez que iba a mi despacho lo sacaba y le decía que no me puede hacer negocios con el Gobierno”, enfatizó durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

Plan de descrédito Sobre el expediente de corrupción contra sus hermanos Alexis Medina y Magaly Medina, el exgobernante dijo que estos son víctimas de un libreto de la judialización de la justicia. “Había que desacreditarme a mí y a mi familia; mi familia es víctima de ser hermanos de Danilo Medina, por eso están presos y por eso lo persiguen porque son mis hermanos. Ahora por qué yo no he hablado en todo ese tiempo de ese tema: porque cuando hay bulla no te escuchan y aquí se montó una campaña de difamación contra mi y mi familia”, subrayó.

Puedes leer: Aplazan 10 de marzo audiencia caso Pulpo

Finalmente, Medina afirmó que la justicia tiene la última palabra en estos casos, señalando que el juicio contra su hermano está en su fase final y serán los jueces quienes tomen la decisión definitiva.