Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Ayuntamiento del Distrito Nacional habría adjudicado espacios para kioscos en el Malecón, frente a la Universidad del Caribe, sin la autorización del Concejo de Regidores, lo que, según afirmaron, constituye una violación a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios.

La acusación fue presentada por el regidor peledeísta Franklin Ferreras durante una sesión ordinaria celebrada en la sala “Emilio Rodríguez Demorizzi”, del cabildo capitalino.

Ferreras explicó que la actual administración municipal ha procedido a licitar y asignar dichos espacios de manera unilateral, atribuyéndose facultades que corresponden exclusivamente al Concejo de Regidores, órgano legalmente encargado de aprobar toda concesión o uso de bienes municipales.

Quizas te interese: Senadores del PRM se suman a iniciativa de Omar Fernández para liberar de impuestos a quienes ganan menos de RD$52,000

“El Ayuntamiento no puede adjudicar ni alquilar espacios públicos sin la debida autorización del Concejo. Esta práctica vulnera la ley y despoja a este órgano de sus competencias legítimas”, advirtió Ferreras.

Asimismo, llamó al presidente del Concejo y a la administración del cabildo a rectificar la medida y restablecer el respeto a los procedimientos legales y a la institucionalidad municipal.

El regidor alertó que, de mantenerse esta práctica, se estaría creando un precedente peligroso, que podría fomentar la discrecionalidad administrativa y debilitar los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los bienes públicos.