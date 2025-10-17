Santo Domingo.– La propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que plantea eliminar el cobro del Impuesto sobre la Renta a los trabajadores con sueldos menores de RD$52,000 mensuales, sigue ganando respaldo en el Congreso. En esta ocasión, tres legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresaron su apoyo a la iniciativa.

Durante los debates del Presupuesto General del Estado 2026, Fernández explicó que su planteamiento busca proteger el ingreso real de los empleados dominicanos, en un contexto de aumento del costo de la vida y pérdida del poder adquisitivo.

“Desde hace más de diez años no se revisa el umbral del impuesto sobre la renta, a pesar de los cambios económicos y la inflación acumulada”, recordó el senador capitalino.

Postura de los legisladores oficialistas

El senador Moisés Ayala coincidió con Fernández en que los salarios deben ajustarse conforme a la inflación. “Sí, hay que indexar. La inflación ha sido una realidad mundial, y eso debe reflejarse en los ingresos del trabajador”, señaló.

Mientras tanto, Antonio Taveras, representante de la provincia Santo Domingo, recordó que la ley establece la indexación anual de los salarios, pero advirtió que ningún gobierno ha aplicado esa disposición.

“Estoy de acuerdo con revisar ese punto, porque los sueldos actuales no alcanzan. Sin embargo, también se requiere una reforma fiscal que le dé sostenibilidad al sistema”, apuntó.

A su vez, Guillermo Lama, senador oficialista, consideró necesario que el Congreso discuta el tema con responsabilidad. Propuso que la comisión bicameral encargada de estudiar el presupuesto de 2026 evalúe fórmulas viables para aplicar la indexación salarial prevista por ley.

Camino hacia un consenso

El respaldo de legisladores del partido gobernante fortalece la posición de Omar Fernández, quien aboga por un debate técnico y equilibrado que priorice al trabajador dominicano y promueva una estructura tributaria más justa.