SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó hoy el sistema de justicia dominicano por la demora del Ministerio Público en instrumentar una acusación formal contra los involucrados en corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“Nosotros, junto al pueblo dominicano, esperamos que se inicien las acciones judiciales dentro del marco del respeto y el apego a la ley, sin vacas sagradas. Que se actúe justo en la dimensión que se habla”, manifestó la entidad en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes.

A juicio del partido morado, en los casos de corrupción donde han estado involucrados dirigentes de otros partidos, el Ministerio Público ha actuado con prontitud, pero en este no, pese a que hace meses se denunció la irregularidad en dicha entidad.

“Demandamos del Gobierno que este no sea otro capítulo de impunidad, sino el punto de partida para la transformación real del sistema. Que la salud deje de ser botín político y que los recursos vuelvan a donde pertenecen: al servicio del pueblo”, expuso.

“Cuando se roba en salud, no se roba dinero, se roba vida, y la vida del pueblo dominicano no tiene precio ni partido”, indicó.

A finales de julio, se denunció una supuesta red de corrupción y contratos irregulares en Senasa, por RD$20,000 millones, lo que, para muchos, puso en peligro su estabilidad.

En virtud de eso, el presidente Luis Abinader destituyó al titular de Senasa, Santiago Hazim, y en su lugar, mediante el decreto 461-25, fue designado Edward Rafael Guzmán Padilla.

Al respecto, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró el 21 de noviembre que habrá noticias relacionadas al proceso judicial por fraude en esa ARS.

Contradicción

El partido morado también planteó que existe una contradicción entre el discurso del Gobierno sobre la salud pública y la realidad que enfrenta la gente en los hospitales y en los centros de diagnóstico, donde el Estado debe garantizar atención digna.

“Observamos con preocupación que se ha anunciado un presupuesto para atender a más de 8,200 pacientes con enfermedades catastróficas; sin embargo, los informes muestran que solo 1,560 han recibido asistencia real”, planteó el secretario de Salud del PLD, Rafael González García.

Precisó que en el segundo trimestre de este año la ejecución planeada fue de un 76% y que en el tercer trimestre fue de un 56%, acción que, según afirma, denota un aumento porcentual deficiente a medida que avanza el tiempo.

“Esa brecha sigue provocando muertes sin tratamiento. Esto es inexplicable. ¿Dónde están los recursos? ¿En qué falló la planificación? ¿Por qué lo que se publica no coincide con lo que vive la población?”, cuestionó González García.

En virtud de lo anterior, el PLD dijo que a esa inconsistencia se suman los escándalos que rodean Promese-Cal, con contratos de proveedor único que favorecen a un reducido grupo.

“Este tipo de prácticas cuestiona la transparencia, reduce la competencia y puede elevar de manera artificial los costos de insumos, lo que afecta directamente a quienes dependen del sistema público”, puntualizó el partido de la estrella amarilla.