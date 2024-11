Johnny Pujols asume como secretario general del PLD

Santo Domingo.- El nuevo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols asumió sus funciones con la expectativa de trabajar para llevar la organización política al gobierno.

En el acto, el saliente secretario general, Charles Mariotti, invitó a su sucesor, a “caminar con sentido de cuerpo para que todos se sientan incluidos, promocionando la unidad y cohesión partidaria” y promover la organización política como un partido de puertas abiertas estrechamente vinculado al pueblo, en sus demandas y sueños.

Mariotti entregó por escrito un mensaje a Pujols, quien este miércoles asumió la Secretaría General del PLD luego del triunfo alcanzado en las elecciones del pasado 29 de octubre.

“Mi queridísimo y apreciado Johnny, la sociedad dominicana cada día es más exigente y aumenta sus estándares de calidad sobre el rol de las instituciones, especialmente sobre los partidos políticos. Por esa razón, en la medida que sigamos mostrando el fortalecimiento del PLD aumentará la confianza en nosotros y la población nos valorará como el Partido de los mejores gobiernos. En tal sentido, deseo que sepas que nunca estarás solo, que, sin importar la intensidad de posibles turbulencias, contarás con tus compañeros y compañeras. En cuanto a mí, ten la seguridad que seré tu eterno asistente de vuelo:” escribió Mariotti.

“El PLD tiene esta gran responsabilidad ante la sociedad dominicana, y estoy seguro que la asumiremos con éxito”, dijo.

En su misiva Charles Mariotti hace referencia a las dificultades que debió afrontar en su rol de Secretario General, “sin embargo, esas turbulencias nunca me amilanaron, pues la confianza en mis compañeros y compañeras me impulsaban a no desmayar; el gran legado dejado por nuestro Partido al pueblo dominicano, en sus gestiones de gobierno, me elevaba la moral; y la fe en el futuro de nuestro país, me inspiraba constantemente”, apuntó.

“Hoy, al concluir el período que me correspondió asumir en la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, hago entrega de esta al compañero Johnny Pujols, con la tranquilidad de saber que la dejo en buenas manos”, apuntó Charles Mariotti al pasar el mando de la Secretaría General al Pujols.