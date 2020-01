El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió hoy a la Junta Central Electoral que en el más breve tiempo tome una decisión sobre su petición de que anule las candidaturas municipales de 176 personas a las que acusa de tránsfugas.

José Ramón Fadul, delegado político del PLD ante la JCE, expresó que si esta entidad no se considera competente debe tramitar su petición ante el organismo competente, en este caso el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Con relación a la instancia presentada ante la Junta Central Electoral, el PLD se mantendrá a la espera de que el órgano de comicios se pronuncie”, manifestó el alto dirigente del partido oficialista.

“El Pleno de la JCE debe reunirse y tomar una decisión sobre este caso”, enfatizó.

El PLD alega que esos candidatos a 176 alcaldías, regidurías, direcciones de distritos municipales y vocales compitieron en las primarias internas de esa organización política, no resultaron ganadores por lo que fueron a postularse por otros partidos y que, en consecuencia, son tránsfugas.

“Estaremos solicitando a cada junta municipal que admitió candidaturas en desconocimiento del ordenamiento jurídico, que las declare lesivas al interés público cada una de esas admisiones de candidaturas y que proceda a demandar su nulidad ante la jurisdicción competente”, explicó Fadul.

Defiende postura

Sobre la afirmación de que la sentencia 073-2020 del TSE no aplica para la prohibición de la doble postulación enarbolada en contra de 176 candidaturas municipales, Fadul expresó que el PLD considera que los fundamentos de dicha decisión sí aplican en el caso planteado por este partido ante la JCE.

Manifestó que esa sentencia “reconoce y considera constitucional la prohibición del transfuguismo en el nivel municipal por lo que rechazó las propuestas de varias candidaturas municipales por ese hecho”.

“El PLD con su instancia denuncia a la JCE la admisión de candidaturas que de manera irregular hicieron juntas municipales del país, las cuales, en inobservancia de las leyes de Partidos y de Régimen Electoral, aceptaron las postulaciones de personas que habían perdido en las primarias del PLD”, significó.

Fuera de tiempo

El delegado ante la JCE del PLD rechazó la afirmación del delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, de que la petición del partido de gobierno está fuera de tiempo porque los plazos del organismo electoral para las elecciones del 16 de febrero se vencieron y ya se están imprimiendo las boletas.

“No se pueden alegar plazos ante la comisión de un hecho irregular. Los plazos son para quienes están actuando en el marco de la Ley. en la Ley de Partidos y en la Ley Electoral hay una categorización del transfuguismo”, dijo.

La JCE

Ayer, el dirctor de Elecciones de la Junta JCE, Mario Núñez, aseguró que sólo las juntas electorales municipales están facultadas para conocer, aprobar y rechazar los recursos contra las candidaturas a cargos municipales y que corresponde al TSE conocer las apelaciones a esas decisiones.